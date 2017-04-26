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Новости Кыргызстана

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Муниципалитет рассмотрел вопрос упорядочения услуг такси в Бишкеке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358899_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422544-ru.html

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Вице-премьер Ч.Султанбекова обсудила с министром труда и занятости Республики Корея вопросы трудовой миграции

26 апреля 2017, 8:36       Комментарии

Октябрьская райадминистрация совместно с Управлением государственной налоговой службы по Октябрьскому району провела совещание с участием ассоциации перевозчиков КР и представителей фирм, оказывающих услуги такси. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
На совещании обсуждалась текущая ситуация пассажироперевозок в городе, а также вопросы соблюдения налогового законодательства и рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.
В ближайшее время в столице будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД Бишкека.
Рейд направлен на наличие патента у водителей, оказывающих горожанам и гостям столицы услуги такси, а также уплату налога на транспорт.

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