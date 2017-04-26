Муниципалитет рассмотрел вопрос упорядочения услуг такси в Бишкеке

26 апреля 2017, 8:36 Комментарии

Октябрьская райадминистрация совместно с Управлением государственной налоговой службы по Октябрьскому району провела совещание с участием ассоциации перевозчиков КР и представителей фирм, оказывающих услуги такси. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

На совещании обсуждалась текущая ситуация пассажироперевозок в городе, а также вопросы соблюдения налогового законодательства и рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.

В ближайшее время в столице будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД Бишкека.

Рейд направлен на наличие патента у водителей, оказывающих горожанам и гостям столицы услуги такси, а также уплату налога на транспорт.