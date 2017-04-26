Universal Pictures снимет биографический фильм о Мадонне

26 апреля 2017, 8:57 Комментарии

Студия Universal Pictures снимет биографический фильм Blonde Ambition о судьбе американской поп-дивы Мадонны, сообщает Росбалт.

В 2016 году Элиз Холландер написала сценарий, права на который уже выкупила киностудия. О том, кто сыграет главную роль, пока ничего не сообщается.

По сюжету в Нью-Йорке 1980-х годов начинающая певица пытается выпустить свой первый альбом. Он увидел свет в 1982 году. А слава настигла Мадонну к 1990 году, что стало для нее тяжелым бременем.

Картина названа в честь одноименного концертного тура певицы, в который она отправилась в 1990 году. Вместе с популярностью к ней пришло желание разобраться со своей жизнью и личными отношениями, передает Fancy Journal.