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Тайбоксер Рафаэль Физиев выиграл бой нокаутом в Таиланде

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358898_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422542-ru.html

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26 апреля 2017, 8:29       Комментарии

Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом в бою в рамках промоушена MX Muay Extrim по тайскому боксу (муай-тай), прошедшего в Бангкоке (Таиланд).
Как сообщает Федерация тайского бокса Кыргызстана, соперником Физиева выступил боец из Таиланда Йодпаяк Ситсонгпинонг, обладающий титулом чемпиона стадиона Лумпини, чемпиона стадиона Омной и идет третьим номером в рейтинге стадиона Раджадамнерн.
Поединок проводился по ужесточенным правилам: 3 раунда по три минуты по правилам тайского бокса, где бойцы вышли на ринг в маленьких перчатках (with MMA gloves).
Как сообщается, Физиев в настоящее имеет контракт со спортивным клубом Phuket Top Team (Таиланд). Отметим, боец выступает по правилам тайского бокса и ММА. Следующий бой кыргызстанского спортсмена пройдет по правилам ММА.

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