Тайбоксер Рафаэль Физиев выиграл бой нокаутом в Таиланде

26 апреля 2017, 8:29 Комментарии

Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом в бою в рамках промоушена MX Muay Extrim по тайскому боксу (муай-тай), прошедшего в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Федерация тайского бокса Кыргызстана, соперником Физиева выступил боец из Таиланда Йодпаяк Ситсонгпинонг, обладающий титулом чемпиона стадиона Лумпини, чемпиона стадиона Омной и идет третьим номером в рейтинге стадиона Раджадамнерн.

Поединок проводился по ужесточенным правилам: 3 раунда по три минуты по правилам тайского бокса, где бойцы вышли на ринг в маленьких перчатках (with MMA gloves).

Как сообщается, Физиев в настоящее имеет контракт со спортивным клубом Phuket Top Team (Таиланд). Отметим, боец выступает по правилам тайского бокса и ММА. Следующий бой кыргызстанского спортсмена пройдет по правилам ММА.