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Назван способ сохранить ясность ума в старости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358901_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422541-ru.html

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26 апреля 2017, 8:33       Комментарии

Ученые из Университета Канберры (Австралия) назвали способ сохранить ясность ума в преклонном возрасте. Соответствующее исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.
Для сохранения людьми старше 50 лет когнитивных способностей (например, внимательности и памяти) достаточно, по мнению авторов, еженедельных занятий физкультурой общей продолжительностью около 45 минут.
Данный промежуток времени, как отмечают специалисты, должен быть занят умеренными аэробными и силовыми тренировками. Заниматься физическими упражнениями ученые предлагают один или два раза в неделю.
К подобным выводам эксперты пришли, проведя метаанализ 10 исследований, посвященных связи когнитивных способностей и физической нагрузки. Специалисты отмечают, что наибольший положительный эффект от тренировок достигается в случае их совмещения со здоровой диетой и отказом от курения и употребления алкоголя.

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