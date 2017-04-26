Назван способ сохранить ясность ума в старости

26 апреля 2017, 8:33 Комментарии

Ученые из Университета Канберры (Австралия) назвали способ сохранить ясность ума в преклонном возрасте. Соответствующее исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Для сохранения людьми старше 50 лет когнитивных способностей (например, внимательности и памяти) достаточно, по мнению авторов, еженедельных занятий физкультурой общей продолжительностью около 45 минут.

Данный промежуток времени, как отмечают специалисты, должен быть занят умеренными аэробными и силовыми тренировками. Заниматься физическими упражнениями ученые предлагают один или два раза в неделю.

К подобным выводам эксперты пришли, проведя метаанализ 10 исследований, посвященных связи когнитивных способностей и физической нагрузки. Специалисты отмечают, что наибольший положительный эффект от тренировок достигается в случае их совмещения со здоровой диетой и отказом от курения и употребления алкоголя.