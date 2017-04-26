Positiff: Возможно, 7-миллионный гражданин Кыргызстана родится раньше расчитанного Нацстаткомом времени

26 апреля 2017, 7:58 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели! АКИpress представляет подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за прошедший день. В июне планируется открытие прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Ираном. Выдача иранским гражданам виз в Кыргызстан будет проводиться в упрощенном порядке
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