Positiff: Возможно, 7-миллионный гражданин Кыргызстана родится раньше расчитанного Нацстаткомом времени

26 апреля 2017, 7:58 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! АКИpress представляет подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за прошедший день. В июне планируется открытие прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Ираном. Выдача иранским гражданам виз в Кыргызстан будет проводиться в упрощенном порядке

В Москве появится сквер Чингиза Айтматова

В Бишкеке родилась очередная тройня

Состояние кыргызстанца, раненного при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске, улучшилось

Скоро в Бишкеке зацветут более миллиона весенних цветов