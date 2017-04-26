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Новости Кыргызстана

Negatiff: В Санкт-Петурбурге все чаще арестовывают кыргызстанцев за преступленияNegatiff: В Санкт-Петурбурге все чаще арестовывают кыргызстанцев за преступленияТепло перед дождем — погода в Бишкеке на 26 апреляТепло перед дождем — погода в Бишкеке на 26 апреля

Positiff: Возможно, 7-миллионный гражданин Кыргызстана родится раньше расчитанного Нацстаткомом времени

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422540-ru.html

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26 апреля 2017, 7:58       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! АКИpress представляет подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за прошедший день. В июне планируется открытие прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Ираном. Выдача иранским гражданам виз в Кыргызстан будет проводиться в упрощенном порядке
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