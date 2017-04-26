Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

NASA и ESA объявили о совместной миссии по поиску жизни на ЕвропеNASA и ESA объявили о совместной миссии по поиску жизни на ЕвропеPositiff: Возможно, 7-миллионный гражданин Кыргызстана родится раньше расчитанного Нацстаткомом времениPositiff: Возможно, 7-миллионный гражданин Кыргызстана родится раньше расчитанного Нацстаткомом времени

Negatiff: В Санкт-Петурбурге все чаще арестовывают кыргызстанцев за преступления

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422539-ru.html

Похожие новости

"Моего годовалого ребенка сбили на тротуаре". Кыргызстанцы о реформах и ДТП

Более 1,400 кыргызстанцев призвали обеспечить безопасность на дорогах

"Король ринга" — видеоподборка лучших ударов кыргызстанца Физиева

В Люберцах неизвестные сбросили кыргызстанца с 13 этажа

Как из кыргызстанцев вырастить Месси и Роналду — мнение Такуя Ямазаки

26 апреля 2017, 8:00       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить. В Кыргызстане в 2016 году произошло 777 ДТП, которых погибли 937 человек, 8 тыс. 892 человек получили ранения.
В Санкт-Петербурге впал в кому 22-летний кыргызстанец, которого вытащили из петли
В Санкт-Петербурге задержан кыргызстанец по подозрению в изнасиловании 17-летней студентки
В Кара-Балте автомобиль сбил мотоциклиста, после чего скрылся
Под вопросом проведение чемпионата Азии по борьбе в Кыргызстане
Состояние К.Умарова, оставшегося под оползнем в Базар-Коргонском районе, остается тяжелым
Автонаезд на школьников: Оба ребенка находятся в отделении общей реанимации, у одного из них состояние тяжелое, коматозное
Скончался один из пострадавших в результате схода оползня в селе Арсланбап
Весна никак не наступит: По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидаются дожди, похолодание, местами заморозки

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум