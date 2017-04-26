Negatiff: В Санкт-Петурбурге все чаще арестовывают кыргызстанцев за преступления

26 апреля 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить. В Кыргызстане в 2016 году произошло 777 ДТП, которых погибли 937 человек, 8 тыс. 892 человек получили ранения.

В Санкт-Петербурге впал в кому 22-летний кыргызстанец, которого вытащили из петли

В Санкт-Петербурге задержан кыргызстанец по подозрению в изнасиловании 17-летней студентки

В Кара-Балте автомобиль сбил мотоциклиста, после чего скрылся

Под вопросом проведение чемпионата Азии по борьбе в Кыргызстане

Состояние К.Умарова, оставшегося под оползнем в Базар-Коргонском районе, остается тяжелым

Автонаезд на школьников: Оба ребенка находятся в отделении общей реанимации, у одного из них состояние тяжелое, коматозное

Скончался один из пострадавших в результате схода оползня в селе Арсланбап

Весна никак не наступит: По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидаются дожди, похолодание, местами заморозки