Депутат предлагает исправить закон, запрещающий сдавать квартиры посуточно

26 апреля 2017, 8:12 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Жунус уулупредлагает исправить закон, запрещающий сдавать квартиры посуточно. Как сообщается в поправках, опубликованных для общественного обсуждения, необходимо предоставить возможность гражданам некоторых регионов получить прибыль с использования своих жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц.

В связи с этим правительство должно определить туристические зоны, где граждане смогут получить прибыль от сдачи в аренду свои квартиры.

Так вносится норма, по которой жилые помещения предназначаются для проживания граждан. Запрещается предоставление, передача жилых помещений в многоквартирном доме для целей промышленного характера, использования их в качестве мест торговли, размещения организаций сферы обслуживания, в том числе и гостиниц, а также для любых других целей, кроме проживания, за исключением жилых помещений в многоквартирном доме для использования их в качестве гостиниц, находящихся в туристических зонах, определяемых правительством.

Предоставление, передача, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц, за исключением жилых помещений в многоквартирном доме для использования их в качестве гостиниц, находящихся в туристических зонах, влекут наложение штрафа на граждан - 70 (7 тыс. сомов), на должностных лиц - 90 (9 тыс. сомов), на юридических лиц - 700 расчетных показателей (70 тыс. сомов).