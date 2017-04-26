Тепло перед дождем — погода в Бишкеке на 26 апреля

26 апреля 2017, 7:48 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В столице Кыргызстана днем 26 апреля и в ночь на 27-е осадков не будет, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

Днем в Бишкеке прогнозируется 26-28 градусов тепла. В ночь на четверг термометры покажут +13...+15.

Синоптики предупреждают, что с 27 апреля по 1 мая в республике ожидаются неустойчивая погода и значительное понижение дневной температуры воздуха - временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог будут снежный накат, заносы и гололедица. Возможно усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.