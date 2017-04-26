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NASA и ESA объявили о совместной миссии по поиску жизни на Европе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358862_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422536-ru.html

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26 апреля 2017, 8:05       Комментарии

Примерно через 11 лет на ледяную поверхность спутника Юпитера Европы опустится первый космический аппарат, который займется поиском следов жизни. О проведении совместной миссии сообщили NASA и ESA (Европейское космическое агентство), передает издание Naked Science.
Задача предстоит грандиозная. Только перелет до системы Юпитера займет около шести лет, а на месте космический аппарат встретят сильные потоки радиации и толстая ледяная кора, на которой предстоит работать посадочному модулю. Неудивительно, что крупнейшие космические агентства решили объединиться: на прошедшей в Вене встрече Европейского союза наук о Земле (EGU) представители NASA и ESA объявили о совместной миссии, которая должна отправиться к Европе в середине 2020-х гг.
Ключевой целью будущей программы Joint Europa Mission станет исследование ледяной коры и подледного океана Европы, выяснение их состава, структуры и, конечно, поиски следов возможной жизни. Планируется, что миссия будет состоять из орбитального и спускаемого модулей, последний из которых должен проработать на поверхности спутника около 35 дней, собирая и исследуя образцы.
Орбитальный аппарат проработает минимум несколько месяцев, проводя измерения, которые позволят лучше разобраться во внутренней структуре Европы. Особенности ее вращения и потоки жидкости, которые то и дело выбрасываются сквозь трещины на поверхности, помогут точнее установить состав и толщину ледяной коры и самого океана. Наконец, модуль будет контролируемо сведен с орбиты и разобьется о поверхность спутника, в снижении собрав новые данные о составе газов его тонкой атмосферы. По расчетам, в общей сложности миссия продлится около 6,5 лет.
Выступивший перед аудиторией EGU представитель французского Исследовательского института астрофизики и планетологии Мишель Блан (Michel Blanc) сообщил, что на подготовку и производство аппарата потребуется более пяти лет. Спускаемый модуль будет изготовлен NASA, а остальные компоненты миссии – совместно космическими агентствами США и Евросоюза.
Помимо опасностей работы в пределах радиационного пояса Юпитера ученые отмечают и другую сложность, с которой предстоит справиться, – защита самого спутника. Все аппараты, которые прибудут туда, должны быть абсолютно стерильны, чтобы не допустить передачи земных микробов на Европу. Если там действительно есть жизнь, наш первый долг – ее сохранить.

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