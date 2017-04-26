В селе Восток Аламединского района началось строительство опорного пункта милиции

26 апреля 2017, 5:41 Комментарии

По инициативе жителей села Восток Аламединского района Чуйской области началось строительство опорного пункта милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 апреля в селе Восток состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства отделения милиции.

На мероприятии приняли участие начальник ОВД Аламединского района Р.Бектенбаев, глава Лебединовского айыл окмоту А.Солтонов а также местные жители.

Новое современное здание опорного пункта милиции будет соответствовать всем необходимым нормам и стандартам, и оснащена всем необходимым оборудованием, сообщили в милиции.

"Если до этого местные жители обращались в ОВД Аламединского района, то с завершением строительства данного опорного пункта могут обратиться в милицию непосредственно у себя в селе. Это способствует пресечению, предотвращению и своевременному раскрытию преступлений в сельской местности", - добавили в управлении.