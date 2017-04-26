Минобразования провели обследование 2222 школ, из них 252 относятся к аварийным

26 апреля 2017, 3:28 Комментарии

Министерства образования и науки провели обследование 2222 школ, 806 дошкольных образовательных организаций республики.

Как сообщили в Минобразования, мероприятие проведено при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Обследованные объекты образования были разделены на три степени безопасности, низкий (красная зона), средний (желтая зона) и высокий (зеленая зона). По итогам обследования 263 объекта, находящихся в аварийном состоянии отнесены к красной зоне (252 школы и 11 детсадов), т.е. необходимо строительство нового здания или реконструкция.

Для формирования перечней объектов образования, подлежащих к новому строительству и капитальному ремонту за счет средств одной из компаний Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Минобразованием, Министерством финансов было рассмотрено 263 аварийных объекта, вошедших в красную зону.

Проекты перечней объектов были направлены полномочным представителям правительства областей для рассмотрения и согласования.

В перечень 100 объектов образования, утвержденный Министерством финансов 29 июля 2015 года на общую сумму 4 631 209 сомов включено продолжение строительства 38 объектов, финансируемых из средств республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения", 11 объектов, финансируемых из средств кредита Турции и 51 новый объект.

В данный перечень также дополнительно включено строительство 5 школ пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Ошской области 17 ноября 2015 года.

После внесения изменений в данный перечень Министерством финансов от 3 августа 2016 года в настоящее время на строительство 105 объектов образования предусмотрено 4 601 839 100 сомов, в том числе по областям:

Чуйской - 4 объекта на общую сумму 134 450 100 сомов;

Баткенской - 17 объектов на общую сумму 781 494 800 сомов;

Джалал-Абадской - 18 объектов на общую сумму 807 663 100 сомов;

Иссык-Кульской - 11 объектов на общую сумму 521 120 200 сомов;

Нарынской - 15 объектов на общую сумму 757 922 900 сомов;

Ошской - 29 объектов на общую сумму 1 057 893 100 сомов;

Таласской - 6 объектов на общую сумму 396 436 300 сомов.

Министерством финансов всего профинансировано - 2 823 183 000сомов, в том числе: в 2015 году - 328 967 800 сомов и в 2016 году - 2 494 215 200 сомов.