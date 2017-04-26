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Минобразования провели обследование 2222 школ, из них 252 относятся к аварийным

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422534-ru.html

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26 апреля 2017, 3:28       Комментарии

Министерства образования и науки провели обследование 2222 школ, 806 дошкольных образовательных организаций республики.
Как сообщили в Минобразования, мероприятие проведено при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Обследованные объекты образования были разделены на три степени безопасности, низкий (красная зона), средний (желтая зона) и высокий (зеленая зона). По итогам обследования 263 объекта, находящихся в аварийном состоянии отнесены к красной зоне (252 школы и 11 детсадов), т.е. необходимо строительство нового здания или реконструкция.
Для формирования перечней объектов образования, подлежащих к новому строительству и капитальному ремонту за счет средств одной из компаний Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Минобразованием, Министерством финансов было рассмотрено 263 аварийных объекта, вошедших в красную зону.
Проекты перечней объектов были направлены полномочным представителям правительства областей для рассмотрения и согласования.
В перечень 100 объектов образования, утвержденный Министерством финансов 29 июля 2015 года на общую сумму 4 631 209 сомов включено продолжение строительства 38 объектов, финансируемых из средств республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения", 11 объектов, финансируемых из средств кредита Турции и 51 новый объект.
В данный перечень также дополнительно включено строительство 5 школ пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Ошской области 17 ноября 2015 года.
После внесения изменений в данный перечень Министерством финансов от 3 августа 2016 года в настоящее время на строительство 105 объектов образования предусмотрено 4 601 839 100 сомов, в том числе по областям:
Чуйской - 4 объекта на общую сумму 134 450 100 сомов;
Баткенской - 17 объектов на общую сумму 781 494 800 сомов;
Джалал-Абадской - 18 объектов на общую сумму 807 663 100 сомов;
Иссык-Кульской - 11 объектов на общую сумму 521 120 200 сомов;
Нарынской - 15 объектов на общую сумму 757 922 900 сомов;
Ошской - 29 объектов на общую сумму 1 057 893 100 сомов;
Таласской - 6 объектов на общую сумму 396 436 300 сомов.
Министерством финансов всего профинансировано - 2 823 183 000сомов, в том числе: в 2015 году - 328 967 800 сомов и в 2016 году - 2 494 215 200 сомов.

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