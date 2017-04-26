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Прилегающая территория стоматологии "Гигиея" по ул.Ибраимова находится в антисанитарном состоянии, - мэрия (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422533-ru.html

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26 апреля 2017, 2:05       Комментарии

При проведении очередного объезда по санитарному состоянию города инспекторами Санитарно-экологической инспекции столичной мэрии выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе.
Установлено, что прилегающая территория стоматологии "Гигиея" по ул.Ибраимова №29 находится в антисанитарном состоянии.
Инспектором СЭИ был составлен протокол в отношении владельца Аманбаевой Д.А. по ст.488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Свердловского района.

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