Прилегающая территория стоматологии "Гигиея" по ул.Ибраимова находится в антисанитарном состоянии, - мэрия (фото)

26 апреля 2017, 2:05 Комментарии

При проведении очередного объезда по санитарному состоянию города инспекторами Санитарно-экологической инспекции столичной мэрии выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе.

Установлено, что прилегающая территория стоматологии "Гигиея" по ул.Ибраимова №29 находится в антисанитарном состоянии.

Инспектором СЭИ был составлен протокол в отношении владельца Аманбаевой Д.А. по ст.488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Свердловского района.