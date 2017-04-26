К.Оторбаев посетил Реабилитационный центр для детей, психоневрологический детдом в Жалал-Абаде и встретился преподавателями медколледжа

26 апреля 2017, 0:25 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев посетил Жалал-Абадскую область с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, рабочая поездка в Жалал-Абадскую область К.Оторбаева началась с мониторинга Реабилитационного центра для детей Ак-Жол в городе Жалал-Абад.

"В нем содержатся дети, нуждающиеся в попечительстве, согласно решениям районной администрации. На сегодняшний день в центре содержатся 24 ребенка", - сообщили в госоргане.

Далее омбудсмен провел мониторинг условий проживания детей в психоневрологическом детском доме в городе Жалал-Абад.

Также К.Оторбаев встретился со студентами и преподавателями Жалал-Абадского медицинского колледжа. Была проведена беседа на тему прав человека и ответственности медицинских работников. В свою очередь преподаватели и студенты задали интересующие их вопросы по правам человека и деятельности института омбудсмена.