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К.Оторбаев посетил Реабилитационный центр для детей, психоневрологический детдом в Жалал-Абаде и встретился преподавателями медколледжа

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422532-ru.html

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26 апреля 2017, 0:25       Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев посетил Жалал-Абадскую область с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По ее данным, рабочая поездка в Жалал-Абадскую область К.Оторбаева началась с мониторинга Реабилитационного центра для детей Ак-Жол в городе Жалал-Абад.
"В нем содержатся дети, нуждающиеся в попечительстве, согласно решениям районной администрации. На сегодняшний день в центре содержатся 24 ребенка", - сообщили в госоргане.
Далее омбудсмен провел мониторинг условий проживания детей в психоневрологическом детском доме в городе Жалал-Абад.
Также К.Оторбаев встретился со студентами и преподавателями Жалал-Абадского медицинского колледжа. Была проведена беседа на тему прав человека и ответственности медицинских работников. В свою очередь преподаватели и студенты задали интересующие их вопросы по правам человека и деятельности института омбудсмена.

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