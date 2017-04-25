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Вице-премьер Чолпон Султанбекова обсудила с министром труда и занятости Кореи вопросы трудовой миграцииВице-премьер Чолпон Султанбекова обсудила с министром труда и занятости Кореи вопросы трудовой миграции

США хотят сократить финансовую помощь Кыргызстану — СМИ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422531-ru.html

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25 апреля 2017, 22:30       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Государственный департамент США предлагает лишить Кыргызстан и ряд стран финансовой помощи, сообщает Foreign Policy.
Издание отмечает, что Госдеп внес проект документа на рассмотрение президенту Штатов Дональду Трампу.
Ведомство предлагает сократить финансирование на 100 процентов 20 государств Европы, Евразии и Центральной Азии. Среди них Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. Речь идет о финансовой помощи властей США развивающимся странам.
Частично урежут финансирование Молдове и Таджикистану. Таким образом власти США хотят оптимизировать бюджет в области внешней политики. Сокращение финансирования коснется и некоторых африканских стран, пишут СМИ.
Ранее сообщалось, что администрация США до 16 марта представит на рассмотрение конгресса предварительный проект федерального бюджета на 2018-й финансовый год. В документе планируется увеличить военный бюджет на 54 миллиарда долларов.

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