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Вице-премьер Чолпон Султанбекова обсудила с министром труда и занятости Кореи вопросы трудовой миграции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422530-ru.html

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25 апреля 2017, 21:13       Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова 25 апреля встретилась с министром труда и занятости Республики Корея Ли Ки Квоном. об этом сообщили в пресс-службе правительства.
"С большим удовлетворением хотела бы отметить, что в текущем году мы празднуем 25-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Кореей. За эти годы заложен прочный фундамент межгосударственного сотрудничества и взаимодействия. Налажен и развивается политический диалог на высоком уровне. Между нашими странами отсутствуют какие-либо политические разногласия, взаимная поддержка осуществляется в рамках различных международных органов и организаций, в том числе по линии ООН", - подчеркнула Ч.Султанбекова.
Вице-премьер-министр акцентировала внимание на вопросах трудовой миграции, отметив положительное взаимодействие между двумя странами в этой сфере.
"В целях увеличения эффекта от данного сотрудничества, считаем важным обеим сторонам приложить усилия по увеличению объема трудовых контрактов из Кореи для граждан Кыргызстана. Известно, что посольство Кыргызстана в Корее с августа 2016 года начало работу с корейскими потенциальными работодателями на предмет увеличения трудовых контрактов для трудовой силы из КР. В этой связи мы просили бы вас рассмотреть возможность увеличения количества трудовых мигрантов из Кыргызстана, возможность расширения сферы трудоустройства для кыргызстанцев, содействия со стороны Министерства труда и занятости Кореи в вопросе информированности корейских работодателей о трудовых мигрантах Кыргызстана", - подчеркнула Ч.Султанбекова.
Ли Ки Квон высоко оценил разрабатываемую стратегию развития Кыргызстана на период до 2040 года, в которой включены меры по развитию человеческих ресурсов. Он подчеркнул свою готовность активизировать двусторонние отношения и вывести их на новый качественный уровень.
Он также добавил, что корейская сторона готова развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, медицины и других проектах. Кроме того, с учетом того, что Кыргызстан председательствует в ЕАЭС корейская сторона заинтересована в заключении соглашения о зоне свободной торговли между странами-участницами ЕАЭС.
Вице-премьер выразила надежду на укрепление двусторонних отношений и на то, что визит министра в Кыргызстан будет способствовать дальнейшему развитию дружбы между народами Кыргызстана и Кореи.

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