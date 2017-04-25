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Вице-премьер Ч.Султанбекова обсудила с министром труда и занятости Республики Корея вопросы трудовой миграции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422529-ru.html

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25 апреля 2017, 19:30       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова сегодня, 25 апреля, встретилась с министром труда и занятости Республики Корея Ли Ки Квоном. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"С большим удовлетворением хотела бы отметить, что в текущем году мы празднуем 25-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея. За эти годы заложен прочный фундамент межгосударственного сотрудничества и взаимодействия. Налажен и развивается политический диалог на высоком уровне. Между нашими странами отсутствуют какие-либо политические разногласия, взаимная поддержка осуществляется в рамках различных международных органов и организаций, в том числе по линии ООН", - подчеркнула Чолпон Султанбекова.
Вице-премьер-министр акцентировала внимание на вопросах трудовой миграции, отметив положительное взаимодействие между двумя странами в этой сфере.
"В целях увеличения эффекта от данного сотрудничества, считаем важным обеим сторонам приложить усилия по увеличению объема трудовых контрактов из Кореи для граждан Кыргызстана. Известно, что Посольство Кыргызстана в Корее с августа 2016 года начало работу с корейскими потенциальными работодателями на предмет увеличения трудовых контрактов для трудовой силы из Кыргызской Республики. В этой связи мы просили бы вас рассмотреть возможность увеличения количества трудовых мигрантов из Кыргызстана, возможность расширения сферы трудоустройства для кыргызстанцев, содействия со стороны Министерства труда и занятости Кореи в вопросе информированности корейских работодателей о трудовых мигрантах Кыргызстана", - подчеркнула Чолпон Султанбекова.
Министр труда и занятости Республики Корея Ли Ки Квон высоко оценил разрабатываемую Стратегию развития Кыргызской Республики на период до 2040 года, в которой включены меры по развитию человеческих ресурсов. Он подчеркнул свою готовность активизировать двусторонние отношения и вывести их на новый качественный уровень.
Ли Ки Квон также добавил, что корейская сторона готова развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, медицины и других проектах. Кроме того, с учетом того, что Кыргызстан председательствует в ЕАЭС корейская сторона заинтересована в заключении Соглашения о зоне свободной торговли между странами-участницами ЕАЭС.
Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова выразила надежду на укрепление двусторонних отношений и на то, что визит министра в Кыргызстан будет способствовать дальнейшему развитию дружбы между народами Кыргызстана и Кореи.

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