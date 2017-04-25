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Индийцы ели манты, плов и бешбармак — Неделя кыргызской кухни в Нью-Дели

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422528-ru.html

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25 апреля 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. В Нью-Дели (Индия) прошла Неделя кыргызской кухни с презентацией национальных блюд страны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
В одной из пятизвездочных гостиниц около десяти дней посетители и постояльцы могли попробовать разные деликатесы кыргызской кухни. Еду готовили из продуктов, привезенных из Кыргызстана.
Отечественные повара приготовили бешбармак, манты, куурдак, плов, боорсоки, чак-чак, которые не оставили равнодушными гостей и посетителей мероприятия, приходивших попробовать наши блюда и получить удовольствие от сытной и вкусной еды.
Ежедневное меню для посетителей гостиницы разрабатывалось шеф-поварами из Кыргызстана, сообщили в МИД.
Неделя кыргызской кухни сопровождалась выставкой ремесленных изделий, концертными выступлениями кыргызстанской группы "Чолпон" из учебно-методического центра "Балажан", звучанием известных кыргызских мелодий, песен и музыки, презентацией кыргызской национальной одежды персоналом ресторана.
Изюминкой мероприятия стал розыгрыш среди посетителей бесплатного авиабилета в Кыргызстан на двоих человек от одной из кыргызстанских авиакомпаний.

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