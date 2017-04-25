Индийцы ели манты, плов и бешбармак — Неделя кыргызской кухни в Нью-Дели

25 апреля 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. В Нью-Дели (Индия) прошла Неделя кыргызской кухни с презентацией национальных блюд страны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

В одной из пятизвездочных гостиниц около десяти дней посетители и постояльцы могли попробовать разные деликатесы кыргызской кухни. Еду готовили из продуктов, привезенных из Кыргызстана.

Отечественные повара приготовили бешбармак, манты, куурдак, плов, боорсоки, чак-чак, которые не оставили равнодушными гостей и посетителей мероприятия, приходивших попробовать наши блюда и получить удовольствие от сытной и вкусной еды.

Ежедневное меню для посетителей гостиницы разрабатывалось шеф-поварами из Кыргызстана, сообщили в МИД.

Неделя кыргызской кухни сопровождалась выставкой ремесленных изделий, концертными выступлениями кыргызстанской группы "Чолпон" из учебно-методического центра "Балажан", звучанием известных кыргызских мелодий, песен и музыки, презентацией кыргызской национальной одежды персоналом ресторана.

Изюминкой мероприятия стал розыгрыш среди посетителей бесплатного авиабилета в Кыргызстан на двоих человек от одной из кыргызстанских авиакомпаний.