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Общественный совет ГРС: Из-за больших очередей в двух ЦОН люди вынуждены обращаться за VIP-услугами

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422527-ru.html

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25 апреля 2017, 20:01       Комментарии

В двух центрах обслуживания населения из-за больших очередей часть граждан вынуждена обращаться за VIP-услугами, которая предполагает выезд на дом сотрудника ЦОН. Об этом сообщается по итогам заседания общественного совета ГРС, где был заслушан отчет госпредприятия "Инфоком".
Однако, в совете считают, что стоимость VIP-услуги не соответствует фактической калькуляции услуг. Поэтому рекомендовано пересмотреть стоимость услуги.
Также руководству "Инфокома" были озвучены другие рекомендации:
- Необходимо рассмотреть вопрос внедрения гибкой системы оплаты госуслуг, предоставляемых ГП "Инфоком", с тем, чтобы стоимость арендной платы не влияла на цену госуслуги, так как предприятие арендует помещение площадью около 1000 кв.м за 10 000 долларов в месяц.
- Так как пошаговый план по демонтажу системной коррупции не детализирован, необходимо пересмотреть его с учетом рекомендаций ОС и направить в Совет безопасности КР для согласования.
- Необходимо обновить информацию по данным "телефона доверия" и контактные данные руководства ГП "Инфоком".

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