Общественный совет ГРС: Из-за больших очередей в двух ЦОН люди вынуждены обращаться за VIP-услугами

25 апреля 2017, 20:01 Комментарии

В двух центрах обслуживания населения из-за больших очередей часть граждан вынуждена обращаться за VIP-услугами, которая предполагает выезд на дом сотрудника ЦОН. Об этом сообщается по итогам заседания общественного совета ГРС, где был заслушан отчет госпредприятия "Инфоком".

Однако, в совете считают, что стоимость VIP-услуги не соответствует фактической калькуляции услуг. Поэтому рекомендовано пересмотреть стоимость услуги.

Также руководству "Инфокома" были озвучены другие рекомендации:

- Необходимо рассмотреть вопрос внедрения гибкой системы оплаты госуслуг, предоставляемых ГП "Инфоком", с тем, чтобы стоимость арендной платы не влияла на цену госуслуги, так как предприятие арендует помещение площадью около 1000 кв.м за 10 000 долларов в месяц.

- Так как пошаговый план по демонтажу системной коррупции не детализирован, необходимо пересмотреть его с учетом рекомендаций ОС и направить в Совет безопасности КР для согласования.

- Необходимо обновить информацию по данным "телефона доверия" и контактные данные руководства ГП "Инфоком".