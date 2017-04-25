У кыргызстанки вымогали $10 тыс за выдачу кредита — задержаны банкиры

25 апреля 2017, 19:44 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Задержаны сотрудники ОАО "Бакай банк" и ОАО "Айыл банк", подозреваемые в вымогательство денег у кыргызстанки, сообщила пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол).

В Антикоррупционную службу ГКНБ обратилась гражданка, попросившая принять меры в отношении работников "Айыл банка", которые "вымогали незаконное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов" за положительное решение вопроса о выдаче крупного кредита.

ГСБЭП возбудила дело по статье 225 "Незаконное получение вознаграждения служащим" Уголовного кодекса КР.

По информации Финпола, сотрудники ведомства и АКС задержали с поличным работника "Бакай банка" при передаче ему 170 тысяч сомов. Мужчину подозревают в посреднических действия при оформлению кредита работником "Айыл банка". Правоохранители отмечают, что сотрудник "Бакай банка" по просьбе неустановленного лица заключил с коллегой из "Айыл банка" договоренность о помощи в получении заявительницей кредита на 25 миллионов сомов.

"При этом работник ОАО "Айыл банк" регулярно требовал денежные средства у гражданки К. Г. в качестве вознаграждения за положительное решение вопроса о выдаче кредита", - сообщили в ГСБЭП.

Во вторник подозреваемые были водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.