Запрет на курение в кафе и ресторанах — бизнесмены недовольны

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Владельцы пунктов общественного питания и отелей в Кыргызстане заявили о возможных убытках и сокращении рабочих мест, если будет введен запрет на оборудованные зоны для курения, сообщили в Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров (АВРО).

Владельцы ресторанов и отелей на побережье Иссык-Куля считают, что данная мера приведет к срыву летнего сезона, отпугнув иностранных туристов, которые предпочтут курорты соседнего Казахстана "с более лояльными правилами". Члены АВРО уверены, что главная цель запрета - сокращение уровня табакокурения - в очередной раз не будет достигнута, тогда как сектор общественного питания "получит очередной удар".

Директор ассоциации Евгений Тян отметил: рестораторы в недоумении оттого, что их судьбу решают кулуарно, не прислушиваясь к мнению самих бизнесменов.

"Это нарушение прав владельцев пунктов общественного питания, которые в одночасье могут лишиться до 40 процентов выручки. Небольшие кафе и бары такой "законодательный сюрприз" вместе с неизбежным спадом потока посетителей и вовсе подтолкнет к закрытию, как это уже случилось в ряде европейских стран", - говорится в сообщении ассоциации.

Приводится статистика Испании, где после 2005 года запретили курение в общественных местах и индустрия обслуживания потеряла около 10 миллиардов евро, разорились порядка 125 тысяч ресторанов и баров.

"Я считаю, что мировые примеры должны послужить уроком для нашей страны, где средний чек курящего клиента в 1,5 раза больше, чем некурящего. Кроме того, есть пассажиры и транзитники, которые по разным причинам вынуждены долго находиться в залах ожидания аэропорта. Их права должны быть защищены, это уже имиджевый вопрос", - отмечает Тян.

Рестораторы просят депутатов перейти на сторону бизнеса и граждан. В качестве компромисса предлагается ввести запрет на курение в тех заведениях общепита, где не предусмотрены специальные помещения. АВРО намерена обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой разработать соответствующие требования, чтобы исключить двойственное толкование закона и коррупционные риски во время проверок.