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Запрет на курение в кафе и ресторанах — бизнесмены недовольны

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422525-ru.html

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Депутат предложил запретить выдавать права 17-летним водителям

25 апреля 2017, 19:57       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Владельцы пунктов общественного питания и отелей в Кыргызстане заявили о возможных убытках и сокращении рабочих мест, если будет введен запрет на оборудованные зоны для курения, сообщили в Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров (АВРО).
<ul><li>Да, сам (-а) не курю и раздражает, когда приходится дышать дымом</li><li>Да, но курильщики мне особо не мешают</li><li>Нет, я курю и мне это неудобно</li><li>Меня устраивает нынешняя ситуация</li><li>Мне все равно. Я — вэйпер</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1031786479; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } По данным АВРО, депутаты намерены внести изменения в Закон "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака". В частности, скоро в ресторанах, барах, аэропортах и на вокзалах могут исчезнуть специально отведенные для курения зоны, отмечают в ассоциации.
Владельцы ресторанов и отелей на побережье Иссык-Куля считают, что данная мера приведет к срыву летнего сезона, отпугнув иностранных туристов, которые предпочтут курорты соседнего Казахстана "с более лояльными правилами". Члены АВРО уверены, что главная цель запрета - сокращение уровня табакокурения - в очередной раз не будет достигнута, тогда как сектор общественного питания "получит очередной удар".
Директор ассоциации Евгений Тян отметил: рестораторы в недоумении оттого, что их судьбу решают кулуарно, не прислушиваясь к мнению самих бизнесменов.
"Это нарушение прав владельцев пунктов общественного питания, которые в одночасье могут лишиться до 40 процентов выручки. Небольшие кафе и бары такой "законодательный сюрприз" вместе с неизбежным спадом потока посетителей и вовсе подтолкнет к закрытию, как это уже случилось в ряде европейских стран", - говорится в сообщении ассоциации.
Приводится статистика Испании, где после 2005 года запретили курение в общественных местах и индустрия обслуживания потеряла около 10 миллиардов евро, разорились порядка 125 тысяч ресторанов и баров.
"Я считаю, что мировые примеры должны послужить уроком для нашей страны, где средний чек курящего клиента в 1,5 раза больше, чем некурящего. Кроме того, есть пассажиры и транзитники, которые по разным причинам вынуждены долго находиться в залах ожидания аэропорта. Их права должны быть защищены, это уже имиджевый вопрос", - отмечает Тян.
Рестораторы просят депутатов перейти на сторону бизнеса и граждан. В качестве компромисса предлагается ввести запрет на курение в тех заведениях общепита, где не предусмотрены специальные помещения. АВРО намерена обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой разработать соответствующие требования, чтобы исключить двойственное толкование закона и коррупционные риски во время проверок.

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