День 25 Апреля: Трудности журналистского расследования

25 апреля 2017, 19:12 Комментарии

Российское издание "Газета.Ру" со ссылкой на собственные источники сообщает, что предполагаемым заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга может быть полевой командир Сирожиддин Мухтаров или Абу Салах аль-Узбеки. Именно его ГКНБ назвал организатором взрыва в китайском посольстве в Бишкеке 30 августа 2016 года.

ГКНБ в прошлом году сообщил, что "эмиссары "Джабхат ан Нусра" через главаря международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" "Абу Салоха" (Сирожиддин Мухтаров, 1990 года рождения, уроженец с.Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района, находится в межгосударственном розыске) поставили перед исполнителями задачу организовать террористический акт в отношении посольства Китая в Кыргызстане и профинансировали террористическую акцию".

"Газета.Ру" пишет про Мухтарова со слов осужденного в России Исломжона Захидова (гражданин России, уроженец Оша). Карьера главаря террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" начиналась в городе Сыктывкар. Там он работал "на базе по переработке картона" и водителем белой "Газели", принадлежавшей Захидову-старшему. Именно Захидов-старший дал будущему "Абу Салоху" $2 тыс. для учебы в медресе Дамаска.

Интересно, что кроме Сыктывкара другим местом для вербовки в "Жаннат Ошиклари" (Любящих рай), подразделения "Джебхат ан Нусры", состоящий из выходцев Узбекистана и Кыргызстана, стал ... Сеул (Южная Корея).

ГКНБ раскрыло заказчиков подрыва китайского посольства в рекордные сроки - уже на пятые сутки. Сейчас трое граждан Кыргызстана предстали перед судом - таксист Хекиматтуло А., который передал 700 долларов и 20 500 сомов "Алибеку" (Саттыбаев Иззотилло Машрапович, непосредственный организатор взрыва), Кинязимхан М. передала 700 долларов и 20 500 сомов некоему Хекиматтуло А. с просьбой передать деньги "Алибеку", и Хасанидин И., котоый прилетел в Ош из Стамбула вместе с Зоиром Халиловым (смертник), которого посадил в такси в направлении Бишкека.

Вряд ли задержанные могли дать следствию информацию, которая могла вывести их на "Джебхат ан Нусры". Скорее, ГКНБ при раскрытии преступления использовала инсайдерскую информацию широкой агентурной сети...

Сегодня бывший заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов рассказал о своей поездке в Турцию с целью найти дополнительную информацию про $35 млн. Напомним, недавно пресс-служба президента распространила информацию, что Алмазбек Атамбаев в январе 2003 года продал принадлежавший ему пакет акций в промышленном предприятии в городе Измире турецкому предпринимателю за 45 млрд тогдашних турецких лир, или около $35 млн по действовавшему в то время курсу.

"Таким образом, данные материалы еще раз документально доказывают, что заявление О.Текебаева о том, что деньги у семьи Атамбаевых появились только после 2010 года, являются клеветой", - сообщила пресс-служба президента.

Однако, пресс-службе позже пришлось исправлять допущенную ошибку - 45 млрд турецких лир на январь 2003 года составляли чуть более $27 тыс. 12 апреля пресс-служба сообщила, что "...в тексте пресс-релиза наряду с суммой дохода около $35 млн, который был получен А.Атамбаевым в результате продажи своей доли в промышленном предприятии, также ошибочно была указана его доля в уставном капитале (45 млрд турецких лир)". Получалось, что стоимость вырученных денег за активы была перепутана с уставным капиталом.

Дополнительно пресс-служба сообщила, что "ранее предприятие называлось Gulcanlar Elektrik Elektronik Ve Mobilya Sanayi Ticaret Ltd Sti, а в декабре 2002 года было переименовано в ELEKTROMED ELEKTRONİK SANAYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.".

Именно документы Elektromed Elektronik полетел проверить Байсалов и путем открытого запроса установил, что 27 декабря 2002 года Атамбаев передал 90% пая (45 млрд лир) Ахмету Уфуку Коркмазу.

"Утверждение президентской администрации, что Gulcanlar Elektrik то же самое, что и Elektromed Elektronik - это откровенная ложь. Компания Gulcanlar Elektrik существовала до и параллельно Elektromed Elektronik и никак не была переименована. Никакого отношения к Elektromed Elektronik Атамбаев по документам не имеет", - заявил на пресс-конференции Байсалов.

Также Байсалов раздал журналистам неофициальный перевод с турецкого хронологию событий, согласно которой 2 января 2003 года решением общего собрания Elektromed Elektronik открывает филиал в городе Измир.

Однако как пояснили в Аппарате президента, именно на базе только что приобретенного Gulcanlar Elektrik Elektronik в свободно экономической зоне Измира Elektromed Elektronik открыл свой филиал. Другими словами, речь идет о новом филиале в Измире компании Elektromed Elektronik. "Для новых владельцев компании Gulcanlar Elektrik целью был выход в СЭЗ Измира. К тому же Gulcanlar Elektrik владела многоэтажным административным зданием. Это никак не могло стоить $27 тыс.", - пояснили в Аппарате президента.

Получается, Байсалов неправильно понял суть пресс-релиза от 12 апреля. С толку его могло сбить слово "переименовано" и также опубликованный в пресс-релизе финансовый отчет Elektromed Elektronik.

Словом, журналистское расследование оказалась не совсем легкой задачей по сравнению с пресс-конференцией. Интересно будет проследить за дальнейшим развитием событий. В частности, будет ли пресс-служба подавать иск к Байсалову за обвинение в "откровенной лжи"?