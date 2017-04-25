Верховный суд Турции отказал в иске оппозиции об отмене итогов референдума

25 апреля 2017, 19:15 Комментарии

Верховный суд Турции отказал в рассмотрении иска оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) об аннулировании итогов референдума по внесению изменений в конституцию страны. Об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на Hurriyet.

По данным Reuters, решение принято большинством голосов членов суда.

Ранее, 20 апреля, Высший избирательный совет (ВИС) Турции отклонил апелляцию НРП, требовавшую пересмотреть итоги голосования. В своем заявлении оппозиционеры указали на незаконность решения избирательного совета считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Кроме того, в качестве нарушений отмечались многочисленные случаи голосования вне кабинок, закрытый от наблюдателей подсчет голосов и агитация в день плебисцита. "Все это привело к беззаконию во время референдума", — пояснили в НРП.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в основной закон страны. Согласно предварительным итогам, поправки поддержали 51,4 процента участников голосования.

Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.

Народно-республиканская партия основана в 1919 году Кемалем Ататюрком, ставшим впоследствии первым президентом Турецкой Республики и основателем современного турецкого общества. НРП стоит на левоцентристских и кемалистских позициях.