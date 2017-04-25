Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 апреля возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 апреля возможны перерывы в электроснабженииДень 25 Апреля: Трудности журналистского расследованияДень 25 Апреля: Трудности журналистского расследования

Верховный суд Турции отказал в иске оппозиции об отмене итогов референдума

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/verhov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422522-ru.html

Похожие новости

А.Усенов: "Э.Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение"

Посол И.Жунусов и глава Конституционной палаты Верховного суда Э.Мамыров обсудили итоги референдума в Турции

Минобразования запретило выпускникам отмечать последний звонок в кафе

Уровень воды в реках Кыргызстана приблизился к критической отметке, - Кыргызгидромет

Отменить налоги для производителей возобновляемой энергии — законопроект

25 апреля 2017, 19:15       Комментарии

Верховный суд Турции отказал в рассмотрении иска оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) об аннулировании итогов референдума по внесению изменений в конституцию страны. Об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на Hurriyet.
По данным Reuters, решение принято большинством голосов членов суда.
Ранее, 20 апреля, Высший избирательный совет (ВИС) Турции отклонил апелляцию НРП, требовавшую пересмотреть итоги голосования. В своем заявлении оппозиционеры указали на незаконность решения избирательного совета считать действительными бюллетени и конверты без печатей.
Кроме того, в качестве нарушений отмечались многочисленные случаи голосования вне кабинок, закрытый от наблюдателей подсчет голосов и агитация в день плебисцита. "Все это привело к беззаконию во время референдума", — пояснили в НРП.
Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в основной закон страны. Согласно предварительным итогам, поправки поддержали 51,4 процента участников голосования.
Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.
Народно-республиканская партия основана в 1919 году Кемалем Ататюрком, ставшим впоследствии первым президентом Турецкой Республики и основателем современного турецкого общества. НРП стоит на левоцентристских и кемалистских позициях.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум