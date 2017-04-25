Миллион алых роз, и не только, скоро расцветут на улицах Бишкека

25 апреля 2017, 19:31 Комментарии

На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали посадку красивых однолетних цветов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным ведомства, сейчас сотрудники ведут посадку цветов в парке имени Фучика, бульваре Эркиндик и площади Победы.

"Всего же посажено более 1 млн 400 тысяч однолетних цветов. По столице будут цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, а также львиного зева и сальвии, всего около 20 видов цветов. Сейчас уже зацвели все тюльпаны и радуют своей красотой гостей и жителей столицы. Также в скором времени распустятся розы, на общей площади 3,5 га. Работники "Зеленстрой" совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб. Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Мэрия города Бишкек убедительно просит жителей и гостей столицы любить свой город — беречь цветы и уважать труд работников "Зеленстроя"", – просят в муниципалитете.

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