Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 апреля возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 апреля возможны перерывы в электроснабжении

Миллион алых роз, и не только, скоро расцветут на улицах Бишкека

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/millio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422521-ru.html

Похожие новости

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 апреля возможны перерывы в электроснабжении

Мэрия Бишкека намерена упорядочить услуги такси

В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 26 апреля отключат электричество

В Бишкеке отобрали лучших ушуистов Кыргызстана на чемпионат мира

На автодороге Бишкек-Ош снежная лавина накрыла бензовозы

25 апреля 2017, 19:31       Комментарии

На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали посадку красивых однолетних цветов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По данным ведомства, сейчас сотрудники ведут посадку цветов в парке имени Фучика, бульваре Эркиндик и площади Победы.
"Всего же посажено более 1 млн 400 тысяч однолетних цветов. По столице будут цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, а также львиного зева и сальвии, всего около 20 видов цветов. Сейчас уже зацвели все тюльпаны и радуют своей красотой гостей и жителей столицы. Также в скором времени распустятся розы, на общей площади 3,5 га. Работники "Зеленстрой" совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб. Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Мэрия города Бишкек убедительно просит жителей и гостей столицы  любить свой город — беречь цветы и уважать труд работников "Зеленстроя"", – просят в муниципалитете.
1 of 5

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум