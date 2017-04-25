М.Абулгазиев: "Повышение технического потенциала сельского хозяйства и впредь будет приоритетом"

25 апреля 2017, 19:02 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Повышение технического потенциала сельского хозяйства и впредь будет приоритетом в работе Правительства КР. Об этом заявил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на мероприятии по выдаче сельскохозяйственной техники в лизинг, за счет средств Евразийского банка развития.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, первый вице-премьер-министр особо подчеркнул, что за последние годы проделана большая работа по поддержке отечественных фермеров и крестьян.

"В целях обеспечения фермеров новой техникой, "Айыл банку" для организации лизинга на длительный период и по низкой процентной ставке было выделено более 800 млн. сомов. В 2016 году мы пересмотрели условия лизинга и снизили процентную ставку до 6 % и продлили сроки до 10 лет. Мы также продолжаем изучать новые пути для поддержки отечественных крестьян", - подчеркнул Мухамметкалый Абулгазиев.

Первый вице-премьер-министр вручил фермерам со всех регионов сертификаты от различной сельскохозяйственной техники.

В 2016 году 259 фермерам и крестьянам была выдана сельскохозяйственная техника по льготным кредитам. В целом в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства", начиная с 2011 года отечественные фермеры получили порядка двух тысяч единиц различной сельскохозяйственной техники

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, председатель правления ОАО "Айыл Банк" Мурат Акимов и Чрезвычайный и Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко.