Посол И.Жунусов и глава Конституционной палаты Верховного суда Э.Мамыров обсудили итоги референдума в Турции

25 апреля 2017, 18:48 Комментарии

В городе Анкара 24 апреля состоялась встреча посла Кыргызстана в Турции Ибрагима Жунусова с председателем Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана Эркинбеком Мамыровым, прибывшим в Турцию для участия в международном симпозиуме, организованном Конституционным судом Туреции.

Как сообщили в посольстве, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Турции, а также об итогах референдума о внесении поправок в Конституцию Турции, состоявшегося 16 апреля 2017 года.

В свою очередь Э.Мамыров проинформировал о сотрудничестве Конституционной палаты Верховного суда с Конституционным судом Турции, а также о деталях предстоящего мероприятия.

Посол, подчеркнув важность активизации сотрудничества и взаимодействия между судебными органами Кыргызстана и Турции, отметил, что данное мероприятие позволит еще больше укрепить их, а также обменяться мнением и опытом обеих стран в данной сфере.