Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

А.Усенов: "Э.Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение"А.Усенов: "Э.Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение"Фермерам Кыргызстана выдали сертификаты на сельхозтехнику в лизингФермерам Кыргызстана выдали сертификаты на сельхозтехнику в лизинг

Посол И.Жунусов и глава Конституционной палаты Верховного суда Э.Мамыров обсудили итоги референдума в Турции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422519-ru.html

Похожие новости

Верховный суд Турции отказал в иске оппозиции об отмене итогов референдума

А.Усенов: "Э.Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение"

Счетной палатой КР проведен плановый аудит в ГСБЭП

Комитет ЖК по конституционному законодательству и госустройству одобрил отчет правительства за 2016 год

Комитет ЖК по конституционному законодательству и госустройству одобрил отчет правительства за 2016 год

25 апреля 2017, 18:48       Комментарии

В городе Анкара 24 апреля состоялась встреча посла Кыргызстана в Турции Ибрагима Жунусова с председателем Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана Эркинбеком Мамыровым, прибывшим в Турцию для участия в международном симпозиуме, организованном Конституционным судом Туреции.
Как сообщили в посольстве, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Турции, а также об итогах референдума о внесении поправок в Конституцию Турции, состоявшегося 16 апреля 2017 года.
В свою очередь Э.Мамыров проинформировал о сотрудничестве Конституционной палаты Верховного суда с Конституционным судом Турции, а также о деталях предстоящего мероприятия.
Посол, подчеркнув важность активизации сотрудничества и взаимодействия между судебными органами Кыргызстана и Турции, отметил, что данное мероприятие позволит еще больше укрепить их, а также обменяться мнением и опытом обеих стран в данной сфере.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум