Днем будет жарко — прогноз погоды по Кыргызстану на 26 апреля

25 апреля 2017, 19:05 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. В ночь на среду осадков в Кыргызстане не ожидается, днем в отдельных горных районах пройдут дожди, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В Чуйской области ночью будет 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24...+29.

В Таласской области ночью на два градуса прохладнее, днем термометры покажут до 29 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью от +8 до +16, днем также прогнозируется 25-29 градусов тепла.

В Иссык-Кульской области ночью будет 3-8 градусов выше нуля, днем ожидается до +20.

В Нарынской области ночью +1...+6, в дневное время столбик термометра поднимется до 22 со знаком "плюс".

В Оше ночью около 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +28.

В Бишкеке ночью 11-13 градусов выше нуля, днем также прогнозируется 28 тепла.

Синоптики предупреждают, что с 27 апреля по 1 мая в республике ожидается неустойчивая погода и значительное понижение дневной температуры воздуха - временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог будут снежный накат, заносы и гололедица. Возможно усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.