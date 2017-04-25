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Новости Кыргызстана

День 25 Апреля: Трудности журналистского расследованияДень 25 Апреля: Трудности журналистского расследованияМ.Абулгазиев: "Повышение технического потенциала сельского хозяйства и впредь будет приоритетом"М.Абулгазиев: "Повышение технического потенциала сельского хозяйства и впредь будет приоритетом"

Днем будет жарко — прогноз погоды по Кыргызстану на 26 апреля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422518-ru.html

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Видео новости за 25 апреля 2017 года

25 апреля 2017, 19:05       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. В ночь на среду осадков в Кыргызстане не ожидается, днем в отдельных горных районах пройдут дожди, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В Чуйской области ночью будет 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24...+29.
В Таласской области ночью на два градуса прохладнее, днем термометры покажут до 29 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью от +8 до +16, днем также прогнозируется 25-29 градусов тепла.
В Иссык-Кульской области ночью будет 3-8 градусов выше нуля, днем ожидается до +20.
В Нарынской области ночью +1...+6, в дневное время столбик термометра поднимется до 22 со знаком "плюс".
В Оше ночью около 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +28.
В Бишкеке ночью 11-13 градусов выше нуля, днем также прогнозируется 28 тепла.
Синоптики предупреждают, что с 27 апреля по 1 мая в республике ожидается неустойчивая погода и значительное понижение дневной температуры воздуха - временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог будут снежный накат, заносы и гололедица. Возможно усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

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