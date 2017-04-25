25 апреля 2017, 18:47 Комментарии

Фермерам Кыргызстана выдали сертификаты на сельхозтехнику в лизинг за счет средств Евразийского банка развития, сообщает пресс-служба правительства.

По словам первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева, повышение технического потенциала сельского хозяйства и впредь будет приоритетом в работе правительства.

"В целях обеспечения фермеров новой техникой, "Айыл банку" для организации лизинга на длительный период и по низкой процентной ставке выделено более 800 млн сомов. В 2016 году мы пересмотрели условия лизинга и снизили процентную ставку до 6% и продлили сроки до 10 лет. Мы также продолжаем изучать новые пути для поддержки отечественных крестьян", – подчеркнул Мухамметкалый Абулгазиев и вручил фермерам со всех регионов сертификаты на различную сельскохозяйственную технику.

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