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Фермерам Кыргызстана выдали сертификаты на сельхозтехнику в лизинг

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/fermer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422517-ru.html

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25 апреля 2017, 18:47       Комментарии

Фермерам Кыргызстана выдали сертификаты на сельхозтехнику в лизинг за счет средств Евразийского банка развития, сообщает пресс-служба правительства.
По словам первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева, повышение технического потенциала сельского хозяйства и впредь будет приоритетом в работе правительства.
"В целях обеспечения фермеров новой техникой, "Айыл банку" для организации лизинга на длительный период и по низкой процентной ставке выделено более 800 млн сомов. В 2016 году мы пересмотрели условия лизинга и снизили процентную ставку до 6% и продлили сроки до 10 лет. Мы также продолжаем изучать новые пути для поддержки отечественных крестьян", – подчеркнул Мухамметкалый Абулгазиев и вручил фермерам со всех регионов сертификаты на различную сельскохозяйственную технику.
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