Мэрия Бишкека намерена упорядочить услуги такси

25 апреля 2017, 19:00 Комментарии

Мэрия Бишкека рассмотрела вопрос упорядочения услуг такси в городе на заседании с участием Октябрьской райадминистрации, Ассоциации перевозчиков Кыргызской Республики и представителей фирм, оказывающих услуги такси, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На совещании обсуждалась текущая ситуация пассажироперевозок в городе, а также вопросы соблюдения налогового законодательства и рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.

"В ближайшее время по городу Бишкек будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД Бишкека. Рейд направлен на наличие патента у водителей, оказывающих горожанам и гостям столицы услуги такси, а также уплату налога на транспорт", – говорится в сообщении.