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Мэрия Бишкека намерена упорядочить услуги такси

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422516-ru.html

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25 апреля 2017, 19:00       Комментарии

Мэрия Бишкека рассмотрела вопрос упорядочения услуг такси в городе на заседании с участием Октябрьской райадминистрации, Ассоциации перевозчиков Кыргызской Республики и представителей фирм, оказывающих услуги такси, сообщает пресс-служба муниципалитета.
На совещании обсуждалась текущая ситуация пассажироперевозок в городе, а также вопросы соблюдения налогового законодательства и рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.
"В ближайшее время по городу Бишкек будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД Бишкека. Рейд направлен на наличие патента у водителей, оказывающих горожанам и гостям столицы услуги такси, а также уплату налога на транспорт", – говорится в сообщении.

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