А.Усенов: "Э.Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение"

25 апреля 2017, 18:53 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Эдиль Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение. Так прокомментировал на своей страничке в соцсетях заведующий отделом информационной политики аппарата Президента КР Алмазбек Усенов сегодняшнее выступление Э.Байсалова на пресс-конференции "о турецком бизнесе Президента КР А.Атамбаева".

В комментарии А.Усенов говорится: "Предприятие "Gulcanlar Elektrik Elektronik Ve Mobilya Sanayi Ticaret Ltd Sti" после осуществленной в декабре 2002 года сделке по продаже А.Ш.Атамбаевым его доли, стала собственностью холдинга "ELEKTROMED" и соответственно была переименована.

Даже по документам, представленным Э.Байсаловым на обозрение журналистам видно, что сразу после покупки у А.Атамбаева предприятия по производству электрических приборов, холдинг "ELEKTROMED" открывает в феврале 2003 года свой филиал в Измире. Понятно ведь, что речь идет об одном и том же предприятии.

Сегодня по нашим данным предприятие в Измире называется "ELEKTROMED ELEKTRONİK SANAYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.". О чем ранее сообщал Отдел информационной политики Аппарата Президента.

Любому здравомыслящему человеку ясно, когда крупный холдинг приобретает какое либо предприятие, то практически всегда этот холдинг присваивает свое наименование купленному предприятию, даже если оно было большим до поглощения холдингом.

В конце концов, если Байсалов, раз уж побывал в Измире, то мог хотя бы найти данное предприятие и сфотографировать вывеску. Но нет ведь... это не входило в планы "кладоискателя", потому что можно было опростоволоситься. Наверняка ведь там висит вывеска "ELEKTROMED". Судя по тому, как плохо Эдиль отработал поездку в Турцию, то будь я его работодателем, заставил бы вернуть командировочные расходы.

Относительно утверждений Байсалова о стоимости предприятия то видно же на представленных видео и фотографиях, что там только здание "потянет" минимум на несколько миллионов долларов. А ведь есть еще оборудование. И в конце концов это был успешный бизнес, который стоит, как известно немалые деньги.

Также, хочу еще раз напомнить, что согласно независимой оценке и аудиту, проведенного со стороны компании "Arkan & Ergin Grant Thornton", реальная стоимость всех активов на 31 декабря 2002 года составляла 33,7 млн долларов. В итоге после продажи А.Ш.Атамбаевым был получен доход соответствующий его доле в рыночной стоимости предприятия, т.е около 35 млн. долларов США. Поэтому господин Байсалов вводит себя и других в заблуждение.

Признаться, все мы уже привыкли к "бомбочкам" от Э.Байсалова. Не буду скрывать, после встречи с двумя весьма осведомленными журналистами, у меня тоже появились вопросы. Но уже к общественному деятелю Эдилю Байсалову. Один из них порекомендовал обратить внимание на то, что особая активность в критике А.Атамбаева у Э.Байсалова появилась после призыва президента проверить богатства бывших высокопоставленных деятелей Временного правительства?

Вопрос 1. Правда ли, что Вы сумели баснословно приумножить свое состояние после апреля 2010 года? Как можете объяснить неожиданное появление в Вашем распоряжении квартиры в Иссык-Кульской области, а также оформленных на брата двух больших домов, квартиры в столице?

Вопрос 2. На какие средства куплены 4 земельных участка на побережье озера Иссык-Куль и кто строит там коттеджи?

Ведь судя по биографии Байсалова, после апреля 2010 года он занимал государственные должности, причем высокие посты сначала во Временном правительстве, потом в различных правительствах, сформированных коалицией большинства в прошлом созыве парламента? И мы помним как он работал, в том числе и как пытался оказать содействие в выдаче дипломатического паспорта сепаратисту Кадыржану Батырову. И ведь он сам этого не отрицает.

Вопрос 3. Откуда у Вас деньги на праздную жизнь, Эдиль? В последние годы Вы позиционируете себя как гражданский активист, общественный деятель, но как известно у Вас нет постоянного места работы. Следовательно, откуда средства для заграничных поездок, хотя бы в тот же Измир? Из своего ли кармана Вы финансировали данный визит или же выполняли чей-то "заказ"?

Вопрос 4. Неужели Вы так возненавидели президента страны за то, что он потребовал того, чтобы все вы из Временного правительства тоже отчитались о происхождении своих богатств?

Думаю, эти вопросы заинтересовали не только меня, но и обычных граждан".