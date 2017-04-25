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Шесть причин, по которым стоит пожить за границей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/columnis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422514-ru.html

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Некоторые жильцы дома около цирка, которых ранее выселили, вернулись в свои комнаты

25 апреля 2017, 18:23       Комментарии

Однажды я листала какой-то научно-популярный журнальчик и наткнулась на статью о жителях Поднебесной. Ее суть сводилась к тому, что китайцы, пожившие некоторое время вдалеке от родины, возвращаются домой более лояльными и открытыми для перемен. Авторы статьи утверждали, что у таких людей повышается стрессоустойчивость, а иногда они просто фонтанируют идеями о том, как улучшить жизнь в своей стране. Я задумалась: а ведь действительно, временное проживание за границей всех нас немного изменило. Ситуации, с которыми сталкиваешься в чужой стране, "вырабатывают" в нас качества, необходимые для выживания.
1. Лояльность. Вот идет человек с зелеными волосами и татуировкой на пол-лица, а вы просто проходите мимо - ни косого взгляда, ни мысленного неодобрения. В конце концов, этот человек никому не мешает своей внешностью, он просто пытается быть счастливым. В другой стране вы будете жить бок о бок с необычными людьми - они непривычно пахнут, одеваются "по-своему" и готовят специфические блюда. Но ведь и вы будете для них "специфическими". Если хотите жить за границей, придется стать терпимее. Это полезно: в какой-то момент вы начнете заниматься своей жизнью, а не лезть в чужую.
2. Тактичность. На чужбине мы учимся избегать некоторых тем или высказываться очень осторожно. Речь идет не только о религии и политике, которых лучше вообще не касаться. Конфликт способна спровоцировать любая тема, если в одном помещении находятся люди разных полов, национальностей, вероисповедания и культур. Даже невинного, на ваш взгляд, замечания, может быть достаточно, чтобы окружающие посчитали вас расистом, националистом и еще бог знает кем. Хлестко высказываться лучше о себе - это признак очень уверенных людей, считайте - высший пилотаж.
3. Умение не зацикливаться на незначительных неудачах. Когда вы живете в другой стране, перестаете воспринимать мелкие неурядицы как трагедии. И я, и мои друзья уже настолько привыкли слышать "нет" от работодателей и руководителей университетов, что, образно говоря, отрастили панцири, помогающие не принимать это близко к сердцу. Зато шапки и теплые носки мы стали надевать, даже когда на улице пять градусов тепла, ведь в случае болезни придется ухаживать за собой самостоятельно. Тем более что иностранные доктора не очень жалуют антибиотики, поэтому могут в течение полугода прописывать вам какие-то травяные настойки.
4. Планирование бюджета. Вы никогда не научились бы так мастерски распределять свои деньги, если бы всю жизнь прожили в окружении готовых помочь вам близких. За границей вы четко понимаете, что помощи ждать неоткуда. Никто не оплатит коммунальные услуги, не купит вам еды - все сами!
5. Способность не придавать большого значения тому, во что одеты окружающие. Уверенные в себе люди одеваются просто. Им действительно не важно, купили вы вещь в Gucci или на распродаже в H&M, - гораздо важнее, что вы знаете и умеете. Приходит и понимание того, что не стоит тратить все деньги на дорогущие брендовые вещи и вообще на внешнюю атрибутику. Многие европейские студенты постоянно ходят в футболках и джинсах. Когда мы с подругами надевали в университет платья, чувствовали себя белыми воронами. Но если вам комфортно в одежде от дорогих марок и это нужно, чтобы быть увереннее в себе, ходите в ней на здоровье, никто вас не осудит (смотрите пункт 1). Однако уважительно относитесь к людям, одетым просто: дорогая одежда (автомобиль, дом, яхта) не дает никому права на снобизм.
6. Привычка улыбаться и придерживать дверь. В английском языке есть прилагательное "approachable" - так характеризуют человека, к которому приятно подойти. Чтобы выглядеть approachable, желательно улыбаться окружающим и быть дружелюбным. Иностранцы часто спрашивают меня, почему в Бишкеке никогда не улыбаются даже сотрудники сферы обслуживания. Признаться, я не знаю, что ответить. А дверь надо придерживать всегда, по крайней мере, в Европе. В Кыргызстане я тоже стараюсь так делать, но здесь это вызывает неоднозначную реакцию: кто-то благодарит, кто-то проходит молча, видимо, принимая меня за швейцара.
Я могла бы еще написать, что после заграничной жизни мы стали верить в то, что мечты сбываются, что в родину влюбляешься еще сильнее, когда получаешь в посылке замороженный казы карта, но формат статьи, наверное, не позволит - оставлю данные рассуждения на потом. В заключение хочу сказать, что верю в теорию "бумеранга" - все возвращается. За рубежом были люди, которые относились ко мне и моим друзьям очень-очень хорошо, и теперь мы, будучи дома, стараемся с уважением относиться к иностранцам, приезжающим в Кыргызстан. В конце концов, чувство легкого одиночества испытывают все люди, живущие вдали от родины.
P. S. Эти суждения основаны на моих личных наблюдениях и рассказах друзей. Ни в коем случае не берусь утверждать, что у всех было или будет так. У каждого ведь своя история.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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