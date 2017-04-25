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МВД ищет мужчин, убивших камнем архара

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422513-ru.html

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25 апреля 2017, 18:39       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел КР ищут мужчин, убивших архара (барана Марко Поло) камнем, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МВД.
22 апреля в социальной сети Facebook появилось видео, запечатлевшее, как двое неизвестных с помощью собак загнали редкое животное на выступ скалы. Один из них сверху бросил на архара большой камень, отчего тот упал вниз, и его начали рвать собаки.
"Это однозначно браконьеры, потому что охотники, получившие лицензию, не стали бы убивать камнем, как первобытные люди. Видно, что запись сделана в горной местности, возможно, это местные жители. Где снято видео, пока не известно. Нужно выяснять", - сказали в пресс-службе.
В МВД добавили, что Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства проводит проверку по данному факту. Правоохранители намерены помочь сотрудникам ведомства найти людей, фигурирующих в видео.
Баран Марко Поло является редким животным, он занесен в Красную книгу Кыргызстана. Лицензия на отстрел одного архара стоит 450 тысяч сомов. Охотиться можно только на особей старше семи лет.
Самых редких и исчезающих животных КР смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан>>

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