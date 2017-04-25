В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 26 апреля отключат электричество

25 апреля 2017, 18:15 Комментарии
26 апреля в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Бакай-Ата";
– село Орто-Сай;
– жилмассив "Келечек" (15 улица);
– улицы Сокулукская, Лермонтова, Орозбекова, Фере, переулок Майли-Сайский.
С 9:00 до 13:00:
– улица Малдыбаева (район парка "Ататюрк").
С 9:00 до 17:00:
– улица Тыныстанова №16;
– улицы Сельсоветская и Орозова.
С 9:00 до 12:00:
– улицы Камчатская, Архангельская и Алыкулова.
С 13:00 до 17:00:
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Саадак и Арабаева).
С 9:00 до 12:00:
– жилмассив "Ак-Орго" (улица Чамгарак).
С 9:00 до 18:00:
– улицы Ленская и Скандинавская.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Лебединовка (улицы Маяковского, М.Горького, Лермонтова, Восточная, Набережная, проспект Победы, переулок БЧК);
– жилмассив "Кырман".
С 9:00 до 17:00:
– село Военно-Антоновка (жилмассив "ВОССТ");
– село Нижнечуйское (улицы Гагарина, Фрунзе, Саратовская, Садовая);
– село Чат-Кёль;
– село Асыл-Баш (улицы Ноорузбай, Шопокова, Кайназаровой);
– села Петровка (улицы Искра, Заводская), Беловодское (улицы Колхозная, Калинина);
– поселки Плодопитомник, Керамика, Сахзавод, Живпром.
С 8:30 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Краснодарская, Крупской, Жайыл баатыра, Комсомольская, Кожомбердиева №№ 19-27; Мира №№ 2-10).
В Таласской области с 8:00 до 18:00:
– села Кара-Ой, Ак-Коргон, Талды-Булак, Копре-Базар;
– села Согот, Арал, Нылды, Сары-Булак.