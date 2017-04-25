В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 26 апреля отключат электричество

25 апреля 2017, 18:15 Комментарии

26 апреля в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Бакай-Ата";

– село Орто-Сай;

– жилмассив "Келечек" (15 улица);

– улицы Сокулукская, Лермонтова, Орозбекова, Фере, переулок Майли-Сайский.

С 9:00 до 13:00:

– улица Малдыбаева (район парка "Ататюрк").

С 9:00 до 17:00:

– улица Тыныстанова №16;

– улицы Сельсоветская и Орозова.

С 9:00 до 12:00:

– улицы Камчатская, Архангельская и Алыкулова.

С 13:00 до 17:00:

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Саадак и Арабаева).

С 9:00 до 12:00:

– жилмассив "Ак-Орго" (улица Чамгарак).

С 9:00 до 18:00:

– улицы Ленская и Скандинавская.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Лебединовка (улицы Маяковского, М.Горького, Лермонтова, Восточная, Набережная, проспект Победы, переулок БЧК);

– жилмассив "Кырман".

С 9:00 до 17:00:

– село Военно-Антоновка (жилмассив "ВОССТ");

– село Нижнечуйское (улицы Гагарина, Фрунзе, Саратовская, Садовая);

– село Чат-Кёль;

– село Асыл-Баш (улицы Ноорузбай, Шопокова, Кайназаровой);

– села Петровка (улицы Искра, Заводская), Беловодское (улицы Колхозная, Калинина);

– поселки Плодопитомник, Керамика, Сахзавод, Живпром.

С 8:30 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Краснодарская, Крупской, Жайыл баатыра, Комсомольская, Кожомбердиева №№ 19-27; Мира №№ 2-10).

В Таласской области с 8:00 до 18:00:

– села Кара-Ой, Ак-Коргон, Талды-Булак, Копре-Базар;

– села Согот, Арал, Нылды, Сары-Булак.