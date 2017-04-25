Составлен ТОП-5 самых ожидаемых гаджетов 2017 года

25 апреля 2017, 18:32 Комментарии

Nation News представляет рейтинг самых ожидаемых смартфонов 2017 года. Среди них есть модели Samsung, LG, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.

Первым в этом рейтинге стал смартфон Samsung Galaxy S8, который уже поступил в продажу в некоторых странах, но принес своим новым владельцам сплошное разочарование. Радость от покупки омрачил красноватый экран, на который жалуются покупатели.

Другая новинка этого года – LG G6. Эксперты полагают, что вряд ли стоит ожидать от 2017 чего-то более современного и новаторского от Android. А вот Apple способен удивить – iPhone 8 должен выйти в год десятилетия модели, а значит сюрпризов не избежать.

Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в интервью агентству Nation News рассказал об еще одном гаджете, который может воплотить мечту всех любителей видеоигр.

"Еще интересная такая концепция – игровой ноутбук Razer Project Valerie, его особенность – в трех экранах, которые обеспечивают полное погружение в игровой процесс", – рассказал специалист.

И на пятом месте Huawei Honor 9, который выйдет в конце лета. Учитывая то, что предыдущая модель была по многим параметрам лучшая в том году, можно ждать, что компании удастся повторить успех.