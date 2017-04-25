Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МВД ищет мужчин, убивших камнем архараМВД ищет мужчин, убивших камнем архараШесть причин, по которым стоит пожить за границейШесть причин, по которым стоит пожить за границей

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых гаджетов 2017 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/sostav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422511-ru.html

Похожие новости

На большинстве рек Кыргызстана уровень воды остается высоким и составляет 128-186% от нормы

Минобразования: Охват страны детскими садами составляет лишь 22 процента

ОАО "Илбирс" убрало стройматериалы, складированные в неустановленном месте, после составления протокола, - мэрия

Гарантия на дороги Бишкека составляет три года. Ямочный ремонт - около года

Процент возврата фермерами льготных кредитов составляет 99% - А.Оморкулов

25 апреля 2017, 18:32       Комментарии

Nation News представляет рейтинг самых ожидаемых смартфонов 2017 года. Среди них есть модели Samsung, LG, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.
Первым в этом рейтинге стал смартфон Samsung Galaxy S8, который уже поступил в продажу в некоторых странах, но принес своим новым владельцам сплошное разочарование. Радость от покупки омрачил красноватый экран, на который жалуются покупатели.
Другая новинка этого года – LG G6. Эксперты полагают, что вряд ли стоит ожидать от 2017 чего-то более современного и новаторского от Android. А вот Apple способен удивить – iPhone 8 должен выйти в год десятилетия модели, а значит сюрпризов не избежать.
Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в интервью агентству Nation News рассказал об еще одном гаджете, который может воплотить мечту всех любителей видеоигр.
"Еще интересная такая концепция – игровой ноутбук Razer Project Valerie, его особенность – в трех экранах, которые обеспечивают полное погружение в игровой процесс", – рассказал специалист.
И на пятом месте Huawei Honor 9, который выйдет в конце лета. Учитывая то, что предыдущая модель была по многим параметрам лучшая в том году, можно ждать, что компании удастся повторить успех.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум