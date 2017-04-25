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Состоялось заседание Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года

Источник:
http://kabar.kg/news/sostoialo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422508-ru.html

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Прошло первое заседание координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года

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25 апреля 2017, 18:04       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Сегодня состоялось первое заседание Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития КР на период до 2040 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
По предложению председательствовавшего на заседании советника Президента Кыргызской Республики Ф.А. Ниязова члены Координационной группы с участием представителей экспертного сообщества обсудили и утвердили регламент и план работы Координационной группы с учетом целей и задач, поставленных перед ней Национальным советом по устойчивому развитию Кыргызской Республики.
Было отмечено, с января т.г. начали свою работу 5 экспертных групп, которые на данный момент проанализировали значительную часть предложений по наиболее актуальным вопросам стратегического развития, поступивших от экспертного сообщества с 2014 года. Это проекты в сфере экономики, экологии, государственном управлении, социальном секторе и в части реализации проекта "Таза коом". По информации секретариата Национального совета по устойчивому развитию, за прошедшие 4 месяца экспертными группами выполнена большая работа по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития страны.
Также, экспертными группами завершается выработка предложений о концепции долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года. После соответствующего обсуждения и утверждения Координационной группой, данная концепция может стать основой будущего проекта долгосрочной стратегии, который будет представлен на рассмотрение руководства страны.
Координационная группа была образована Распоряжением Президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева от 19 апреля 2017 года и на нее возложены задачи координации деятельности экспертных групп по разработке основных направлений долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года, а также организация работы по своду выработанных предложений в единый стратегический документ.

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