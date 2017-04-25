Прошло первое заседание координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года

25 апреля 2017, 17:52 Комментарии

В Бишкеке 25 апреля состоялось первое заседание координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года. Об этом сообщили в Аппарате президента.

По предложению председательствовавшего на заседании советника президента КР Фарида Ниязова члены координационной группы с участием представителей экспертного сообщества обсудили и утвердили регламент и план работы координационной группы с учетом целей и задач, поставленных перед ней Национальным советом по устойчивому развитию КР.

Было отмечено, с января 2017 года начали свою работу 5 экспертных групп, которые на данный момент проанализировали значительную часть предложений по наиболее актуальным вопросам стратегического развития, поступивших от экспертного сообщества с 2014 года. Это проекты в сфере экономики, экологии, государственном управлении, социальном секторе и в части реализации проекта "Таза коом". По информации секретариата Национального совета по устойчивому развитию, за прошедшие 4 месяца экспертные группы выполнили работу по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития страны.

Также экспертные группы завершают выработку предложений о концепции долгосрочной стратегии развития КР на период до 2040 года. После соответствующего обсуждения и утверждения координационной группой, данная концепция может стать основой будущего проекта долгосрочной стратегии, который будет представлен на рассмотрение руководства страны.

Координационная группа была образована распоряжением президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева от 19 апреля 2017 года и на нее возложены задачи координации деятельности экспертных групп по разработке основных направлений долгосрочной стратегии развития КР на период до 2040 года, а также организация работы по своду выработанных предложений в единый стратегический документ.