Атамбаев поручил созвать совещание по вопросу дорожной безопасности

25 апреля 2017, 17:45 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поручил созвать совещание по вопросам безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещание будут приглашены все руководители профильных государственных структур. Президент поручил обеспечить тщательную подготовку комплекса мер по решению проблем, накопившихся в данной сфере.

После автонаезда на двух школьников в Бишкеке, в результате чего они оказались в реанимации, пользователи соцсетей начали сбор подписей под петицией к властям - их просят обратить внимание на проблему. Ранее, после того как в столице перевернулась маршрутка, создавалась петиция с просьбой ужесточить наказание за нарушение ПДД водителями общественно транспорта.