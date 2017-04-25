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Атамбаев поручил созвать совещание по вопросу дорожной безопасности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422506-ru.html

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А.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения

25 апреля 2017, 17:45       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поручил созвать совещание по вопросам безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба главы государства.
На совещание будут приглашены все руководители профильных государственных структур. Президент поручил обеспечить тщательную подготовку комплекса мер по решению проблем, накопившихся в данной сфере.
После автонаезда на двух школьников в Бишкеке, в результате чего они оказались в реанимации, пользователи соцсетей начали сбор подписей под петицией к властям - их просят обратить внимание на проблему. Ранее, после того как в столице перевернулась маршрутка, создавалась петиция с просьбой ужесточить наказание за нарушение ПДД водителями общественно транспорта.

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