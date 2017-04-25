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Станьте участником конкурса в честь Дня рождения MegaComСтаньте участником конкурса в честь Дня рождения MegaComВ Бишкеке пройдут конноспортивные игрыВ Бишкеке пройдут конноспортивные игры

Станьте участником конкурса в честь Дня рождения MegaCom

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358903_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422503-ru.html

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25 апреля 2017, 17:39       Комментарии

В честь своего 11-летия ведущий мобильный оператор страны запускает мега-конкурс! Примите участие в праздничном интерактиве и получите возможность выиграть современный крутой смартфон от MegaCom!
С момента своего основания MegaCom стремится предлагать абонентам выгодные тарифные планы, удобные услуги и опции. Специалисты компании ежедневно работают над тем, чтобы связь была стабильной и доступной во всех уголках нашей страны. В честь своего Дня рождения мобильный оператор решил разыграть то, что ежедневно помогает быть на связи с близкими и нужными людьми – смартфоны.
Конкурс проводится в два этапа. В первом этапе среди 11 популярных мобильных аппаратов вы можете выбрать тот, который вы в итоге хотели бы получить. Таким образом определится ТОП-3 народных смартфона. На втором этапе, выполнив простые условия конкурса, вы сможете попытать свою удачу и выиграть один из них.
Ознакомиться с подробными условиями конкурса и стать участником можно на официальной странице компании в Facebook.
Будьте активны, участвуйте в конкурсах и выигрывайте вместе с MegaCom!
В центре внимания.

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