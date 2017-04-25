В Бишкеке отобрали лучших ушуистов Кыргызстана на чемпионат мира

25 апреля 2017, 17:49 Комментарии

В селе Ленинском прошел чемпионат Кыргызстана по традиционному ушу. В этом году участники соревновались по 30 видам программы.

Как сообщает Федерация традиционного ушу Кыргызстана, в этом году в чемпионате приняли участие ушуисты от 11 лет и старше из шести областей республики, в том числе из городов Ош и Бишкек.

На чемпионате участники демонстрировали такие стили, как шаолиньский кулак, тайцзи цюань ("Кулак великого предела"), стиль сунси, вин чунь, "южный кулак", "длинный кулак". Помимо этого они соревновались в технике работы с различными видами оружия: шест, меч, сабля, веер, хлыст "хвост тигра".

Кроме индивидуальных видов, спортсмены выступили в технике дуйлянь – поединки с оружием и без.

Как сообщается, по итогам чемпионата будет сформирована сборная Кыргызстана для участия в Летней Универсиаде (Тайбей, Тайвань), чемпионате мира (Казань, Россия) и других международных состязаниях.

По итогам состязаний золотые медали завоевали Козубеков Жанболот, Азимбаев Баймырза, Самудинова Алия, Ногойбаев Байнур, Тиллебаев Шамиль, Савина София, Доскаев Бекзат, Мусаев Азирет, Цой Александр, Голодецкий Никита, Колесников Дмитрий, Алишерова Нургуль, Асанкулова Айсулуу, Павленко Елена, Токтарова Лилия, Сакиева Алтынай, Чистяков Юрий и другие.

Как отметили в федерации, целью проведения чемпионата является развитие и распространение традиционного боевого искусства ушу в Кыргызстане.