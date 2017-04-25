А.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения

25 апреля 2017, 17:36 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил Правительству и секретариату Совета безопасности страны подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения с участием всех руководителей компетентных государственных органов и структур, и обеспечить тщательную подготовку комплекса мер по решению накопившихся в этой сфере проблем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.