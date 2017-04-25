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Декларации доходов госслужащих будут публиковать с июня, - ГКСДекларации доходов госслужащих будут публиковать с июня, - ГКСПрезидент КР поручил правительству подготовить совещание по вопросам безопасности на дорогахПрезидент КР поручил правительству подготовить совещание по вопросам безопасности на дорогах

А.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422501-ru.html

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А.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения

25 апреля 2017, 17:36       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил Правительству и секретариату Совета безопасности страны подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения с участием всех руководителей компетентных государственных органов и структур, и обеспечить тщательную подготовку комплекса мер по решению накопившихся в этой сфере проблем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

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