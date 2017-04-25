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Декларации доходов госслужащих будут публиковать с июня, - ГКС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422498-ru.html

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25 апреля 2017, 17:37       Комментарии

Декларации доходов и расходов государственных служащих будут опубликованы с июня. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Госкадровой службы.
По их данным, все госслужащие должны были предоставить информацию о данных своих расходов и доходов до 1 марта. Они имеют право внести изменения в данные до 1 мая.
Сведения о доходах и расходах должны предоставить все государственные и муниципальные служащие, в том числе президент Кыргызстана, руководители государственных органов, назначаемые президентом, премьер-министр, спикер парламента.

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