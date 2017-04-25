Декларации доходов госслужащих будут публиковать с июня, - ГКС

25 апреля 2017, 17:37 Комментарии

Декларации доходов и расходов государственных служащих будут опубликованы с июня. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Госкадровой службы.

По их данным, все госслужащие должны были предоставить информацию о данных своих расходов и доходов до 1 марта. Они имеют право внести изменения в данные до 1 мая.

Сведения о доходах и расходах должны предоставить все государственные и муниципальные служащие, в том числе президент Кыргызстана, руководители государственных органов, назначаемые президентом, премьер-министр, спикер парламента.