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Всех таксистов в Бишкеке ждет рейд — мэрия

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422497-ru.html

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В Бишкеке отобрали лучших ушуистов Кыргызстана на чемпионат мира

25 апреля 2017, 17:12       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Мэрия Бишкека, налоговые органы и патрульная милиция будут проверять всех водителей служб такси в рамках специальных рейдов, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Октябрьская районная администрация во вторник провела совещание с участием представителей Ассоциации перевозчиков и фирм, оказывающих услуги такси. На совещании обсуждались текущая ситуация в сфере городских пассажироперевозок и вопросы соблюдения налогового законодательства, а также были рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.
В ближайшее время в Бишкеке будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии, налоговых органов и патрульной милиции. В ходе рейдов будут проверять наличие патентов у водителей такси и квитанции об уплате налога на транспорт. Когда начнутся рейды, не уточняется.

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