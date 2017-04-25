Всех таксистов в Бишкеке ждет рейд — мэрия

25 апреля 2017, 17:12 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Мэрия Бишкека, налоговые органы и патрульная милиция будут проверять всех водителей служб такси в рамках специальных рейдов, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Октябрьская районная администрация во вторник провела совещание с участием представителей Ассоциации перевозчиков и фирм, оказывающих услуги такси. На совещании обсуждались текущая ситуация в сфере городских пассажироперевозок и вопросы соблюдения налогового законодательства, а также были рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.

В ближайшее время в Бишкеке будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии, налоговых органов и патрульной милиции. В ходе рейдов будут проверять наличие патентов у водителей такси и квитанции об уплате налога на транспорт. Когда начнутся рейды, не уточняется.