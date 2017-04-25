Мнение эксперта: Нужен ли Кыргызстану президент, купивший голоса электората?

25 апреля 2017, 17:17 Комментарии

До президентских выборов 2017 года более полугода. Однако в Кыргызстане уже заметны реальные шаги предвыборной борьбы. В СМИ активно проводят разного рода опросы по определению рейтинга возможных кандидатов среди давно известных фигур. Одно из информагентств даже проводит онлайн голосование. Началась и война компроматов. И было бы удивительно, если бы ее не было, рассказывает бывший член ЦИК Гуля Рыскулова.

Она цитирует российского политтехнолога Евгения Ланкина, который дал следующее определение выборам: "Выборы – регулярный государственный кризис, инициированный обществом в рамках законных государственных процедур".

"Если учесть, что Кыргызстан никак не может преодолеть социально-экономический кризис, то понятно, что предстоящие выборы только усугубят имеющиеся положение. Поэтому неудивительно, что народ настороженно подходит к этому серьезному политическому событию. А кандидаты? Многие из них уверовали в почти магическую силу политических манипулятивных технологий и прямого подкупа. Хотя квалифицированные специалисты подчеркивают, что избирательные технологии результативны, но не всесильны. Только при эффективной организации избирательной кампании технологии способны обеспечить от 3% до 30% дополнительных голосов", – считает Рыскулова.

По ее словам, бюджет президентской избирательной кампании сегодня минимально оценивается в $5-6 млн.

"Из них половина затрачивается на приевшуюся электорату пиар-продукцию, остальная часть уходит на зарплату участников избирательного процесса. Выбор средств ведения агитации должен определяться, во-первых, социологическими данными о психоэмоциональном состоянии общества, а во-вторых, трезвой оценкой характеристик продвигаемого кандидата. Если эти характеристики входят в противоречие со стилем жизни и устремлениями народа, то победить будет очень трудно", – подчеркнула эксперт.

Рыскулова отмечает, что здесь важно учесть, что большинство граждан видит в кандидате не идеологию, с которой за годы независимости так и не определились, а человека.

"Известный политтехнолог Жак Сегела говорил: "Избиратель голосует в первую очередь за личность, а отнюдь не за программу". Поэтому нужно, проанализировав общественные предпочтения, установить, какой тип личности политического лидера наиболее востребован на данном этапе развития данного общества, и стремиться соответствовать этому типу. Учитывая, что избирательная активность наших сограждан достаточно низкая, политтехнолог должен четко знать вопросы, стоящие перед ним: что побуждает людей принимать или не принимать участие в политической жизни страны? Какие психологические факторы и механизмы влияют на формирование у общественности образа политического лидера? Какова структура этого образа? Какой из его компонентов является наиболее важным и требующим особо пристального внимания при формировании имиджа политика?", – задается вопросом эксперт.

Она считает, что большой резерв сторонников можно найти среди пассивных избирателей.

"Начинать это надо с социологических исследований. На их основе разработать стратегию кампании, в которой главным должно быть имиджевое позиционирование кандидата. Что это значит? Только то, что имидж несуществующего кандидата, за которого люди готовы голосовать должен соответствовать реальному претенденту. А избирательная гонка должна быть запланирована, как предварительный этап его будущей работы на посту президента", – советует эксперт.

Рыскулова задается вопросом — каким должен быть "идеальный президент"?

"По различным соцопросам, больше половины респондентов считают, что у него должны быть: ясное представление о целях и направлении развития страны, идеальное государственное мышление, и общая для страны светлая идея. "Идеальный президент" должен оказывать поддержку отдельным социальным группам: болеть за молодежь; улучшать положение сельчан; заботиться о детях. Естественно, он должен бороться с коррупцией и мафией, обеспечивать правопорядок в стране, не быть "замазан" никакими скандалами", – отмечает эксперт.

По ее мнению, пиар-технология избирательных кампаний в Кыргызстане требует серьезного переосмысления и анализа, ведь избирательная кампания – процесс творческий, который проходит отнюдь не по учебным рекомендациям.

"Но что мы видим на практике? Каждый раз стандартный набор агитационный материалов: поднаторевшие билборды, с которых взирают на народ округленные раздобревшие лица кандидатов с типичными лозунгами, видеоролики и газетки с листовками, перенасыщенные информацией, неусвояемые партийные программы, да еще концерты на стадионах. При том полностью отсутствуют нестандартность и новизна, почти нет страновых идей, способных завладеть умами народа. Полагаю, в избирательной кампании 2017 года решающим для успеха фактором должен стать поиск новых решений. Тот, кто поймет ожидания кыргызстанцев, тот и станет победителем", – делится мнением Рыскулова.

Она настоятельно рекомендует будущим кандидатам отказаться от подкупа избирателей.

"Во-первых, большинство избирателей, получивших деньги, цинично заявляли, что взяли их от нескольких кандидатов, а голосовать будут по-своему. Во-вторых, как может соотноситься идеальный образ президента с подкупом голосов, морально разлагающим наше общество. Важно, чтобы СМИ, гражданские активисты и все сознательное общество сделало все возможное, чтобы выработать у избирателей неприятие подкупа. Но возможно ли это? Возможно! Пока подкуп у нашего электората рассматривается, как возможность использовать выборы, чтобы хоть чуть-чуть улучшить свое благополучие, хотя суммы "подарков" не такие уж и большие. Но развращенное за долгие годы общество не так просто исправить. Здесь потребуется время, и наличие политической воли у претендентов на высокий пост. И если кто-то из кандидатов в своей избирательной кампании сделает упор на это, то "лед тронется"", – рекомендует она.

Неэффективны, по ее мнению, такие пиар-инструменты, как билборды и социальные ролики с участием актеров.

"В условиях социального кризиса и перенасыщенности щитовой рекламы отказ в пользу найма дополнительных агитаторов будет более разумным шагом. Увы, решиться на то, чтобы не лицезреть себя любимого на рекламном щите, способны не все. Такое же отношение у меня сегодня к фильмовым видеороликам, наиболее бюджетным статьям расхода избирательной кампании. Я не встретила еще ни одного избирателя, поменявшего свое мнение под влиянием того или иного социального ролика с участием актеров. Другое дело видеообращение кандидата. Ну, а самым эффективным агитационным мероприятием были и будут личные встречи кандидатов с избирателями. Поэтому не удивительно, что уже сейчас возможные претенденты на президентский пост стали активно ездить по регионам и встречаться с населением. Уверена, самые активные будут это делать все, оставшееся до выборов, время. Только таким образом можно быть услышанным, а самое главное услышать чаяния кыргызстанцев", – резюмирует эксперт.