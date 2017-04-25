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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движенияА.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения"Моего годовалого ребенка сбили на тротуаре". Кыргызстанцы о реформах и ДТП"Моего годовалого ребенка сбили на тротуаре". Кыргызстанцы о реформах и ДТП

Президент КР поручил правительству подготовить совещание по вопросам безопасности на дорогах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422495-ru.html

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25 апреля 2017, 17:30       Комментарии

Алмазбек Атамбаев поручил правительству и секретариату Совета безопасности страны подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба президента.
На заседании примут участие все руководители компетентных госорганов и структур.
"Также поручено обеспечить тщательную подготовку комплекса мер по решению накопившихся в этой сфере проблем", – говорится в сообщении.
Напомним, после ДТП с участием двух школьников, активисты начали сбор подписей на петиции, где призывают власти за шесть месяцев установить камеры видеофиксации нарушений ПДД, запустить профессиональную патрульную полицию, обеспечить прозрачную выдачу водительских прав, нести личную ответственность за коррупционные решения судей и решить вопрос ответственности чиновников.

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