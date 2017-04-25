"Физкультурники" впервые за долгие годы сумели выиграть Универсиаду

25 апреля 2017, 17:13 Комментарии

Завершились самые массовые игры среди студентов - Универсиада-2017. Чествование победителей и призеров прошло во Дворце спорта в Бишкеке.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в этом году Универсиада собрала около 5 тыс. студентов из 36 высших учебных заведений республики.

Студенты боролись за медали по таким видам спорта, как баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, тогуз коргоол, теннис, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, бокс, плавание, легкая атлетика, самбо и ордо.

По итогам всех состязаний первое место удалось в этом году взять студентам Кыргызской государственной академии физкультуры и спорта (КГАФКиС). За первое место организаторы вручили денежный приз в размере 40 тыс. сомов.

Отметим, до этого несколько лет подряд первое место занимали студенты Кыргызского государственного технического университета (КГТУ) имени Исхака Раззакова, которые в этом году стали лишь четвертыми. Они также получили денежный приз в размере 25 тыс. сомов. Отметим, КГТУ является десятикратным чемпионом Универсиады Кыргызстана.

Второе место в этом году заняла сборная Кыргызской государственной юридической академии (КГЮА), которые получили вместе с кубками и медалями 35 тыс. сомов. Командная бронза Универсиады досталась Кыргызско-турецкому университету "Манас".

В 2014 году Универсиаду разделили на три лиги. В Первую лигу вошли сборные вузов, которые в прошлом году заняли последние места в Высшей лиге, а также первые места во Второй лиге.