"Караван" стал государственным торговым центром. ТЦ перешел на баланс ФУГИ

25 апреля 2017, 17:17 Комментарии

Фонд управления государственным имуществом принял на свой баланс торговый комплекс "Караван", а также нежилые помещения, расположенные на улице Уметалиева. Как отмечается на сайте ФУГИ, приговором трех инстанций Нариман Тюлеев и другие лица признаны виновными в соответствии УК КР с назначением наказания и конфискацией имущества в доход государства.

В настоящее время прорабатывается вопрос передачи всех ранее заключенных договоров аренды с арендаторами в ведение ГП "Мулк", которому теперь принадлежит здание торгового комплекса "Караван". Как отметили в ФУГИ, управление заранее предупреждало о перезаключении договоренностей по аренде.

"С арендаторами сейчас ведутся переговоры, многие отнеслись к этому нормально. Они должны будут перезаключить договоры и в дальнейшем продолжать работать, при этом арендная плата и условия остаются прежними", - сообщили в пресс-службе ФУГИ ПКР.