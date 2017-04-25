Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше стартует второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболуВ Оше стартует второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболуКаскадеры из Кыргызстана снялись в российском фильме "Тобол"Каскадеры из Кыргызстана снялись в российском фильме "Тобол"

"Караван" стал государственным торговым центром. ТЦ перешел на баланс ФУГИ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358895_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422493-ru.html

Похожие новости

Сегодня: USAID уйдет из страны, конфискован "Караван", 1 мая - выходной

ТЦ "Караван" забрали у семьи Тюлеева, теперь это госсобственность

Принадлежащий Тюлееву торговый центр "Караван" перешел государству

Торговый центр "Караван" передан на баланс государства – ФУГИ

Премьер раскритиковал деятельность Государственной страховой организации

25 апреля 2017, 17:17       Комментарии

Фонд управления государственным имуществом принял на свой баланс торговый комплекс "Караван", а также нежилые помещения, расположенные на улице Уметалиева. Как отмечается на сайте ФУГИ, приговором трех инстанций Нариман Тюлеев и другие лица признаны виновными в соответствии УК КР с назначением наказания и конфискацией имущества в доход государства.
В настоящее время прорабатывается вопрос передачи всех ранее заключенных договоров аренды с арендаторами в ведение ГП "Мулк", которому теперь принадлежит здание торгового комплекса "Караван". Как отметили в ФУГИ, управление заранее предупреждало о перезаключении договоренностей по аренде.
"С арендаторами сейчас ведутся переговоры, многие отнеслись к этому нормально. Они должны будут перезаключить договоры и в дальнейшем продолжать работать, при этом арендная плата и условия остаются прежними", - сообщили в пресс-службе ФУГИ ПКР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум