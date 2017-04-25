25 апреля 2017, 17:20 Комментарии

Завтра, 26 апреля, в Оше стартует второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги.

Как сообщает Федерация волейбола Кыргызстана, во втором туре борьбу за победу продолжат также шесть команд, которые сыграют между собой.

Отметим, первый тур прошел в начале марта в Бишкеке, где победителем в Национальной лиге стала команда "Ош Бажы EREM", набрав 14 очков. В рамках чемпионата команда таможенников выиграла все свои пять матчей. На втором месте бишкекский "Улар" с 11-ю очками, у "Салам-Алика" и "Дархан ОшТУ" – по 7 очков.

Расписание матчей 2-го тура

26 апреля

<li>"Ош Бажы EREM" - "Нацгвардия"</li><li>"Улар" - "Жаны Муун"</li><li>"Салам-Алик" - "Дархан ОшТУ"</li>

27 апреля

<li>"Нацгвардия" - "Дархан ОшТУ"</li><li>"Жаны Муун" - "Салам-Алик"</li><li>"Ош Бажы EREM" - "Улар"</li>

28 апреля

<li>"Улар" - "Нацгвардия"</li><li>"Салам-Алик" - "Ош Бажы EREM"</li><li>"Дархан ОшТУ" - "Жаны Муун"</li>

29 апреля

<li>"Жаны Муун" - "Нацгвардия"</li><li>"Ош Бажы EREM" - "Дархан ОшТУ"</li><li>"Улар" - "Салам-Алик"</li>

30 апреля

<li>"Салам-Алик" - "Нацгвардия"</li><li>"Дархан ОшТУ" - "Улар"</li><li>"Жаны Муун" - "Ош Бажы EREM"</li>

Действующим чемпионом страны является иссык-кульский "Жаны-Муун", который впервые в истории выиграл чемпионат КР.

Отметим, чемпионат Кыргызстана разделен на две лиги: высшую и национальную. Команды двух лиг играют по четыре тура в течение года. Команда-победитель Высшей лиги в 2016 году получит право выступать в Национальной лиге чемпионата страны. Команда, занявшая второе место, сыграет еще один матч с одним из аутсайдеров Национальной лиги.