"Моего годовалого ребенка сбили на тротуаре". Кыргызстанцы о реформах и ДТП

25 апреля 2017, 17:28 Комментарии

Петиция гражданских активистов о необходимости принятия мер для безопасности на дорогах и кардинальных реформах в патрульной милиции набирает поддержку населения.

"ВБ" собрал ответы кыргызстанцев, которые подписали петицию. Они отвечают на вопрос: почему это важно?

Наима Садырбекова:

– Я подписываю, потому что 4 года назад такой "чудо-водитель" сбил моего годовалого ребенка на тротуаре. Благо ребенок остался жив и все прошло хорошо. Хочу, чтобы наказывали судимостью таких водителей и лишением прав навсегда!

Мооркан Тынычбекова:

– Я подписываюсь, потому что хочу жить в безопасной стране.

Азиза Кукеева:

– Потому что надоело бежать на пешеходном переходе и дрожать от страха, надоело мучиться в маршрутках и ненавидеть всех после выхода в город.

Арзу Ахунбаев:

– Потому что боюсь за свою жизнь и жизнь моих близких.

Юлия Шатило:

– Потому что слишком много ДТП в последнее время! Реформируйте, пересматривайте, сажайте, не знаю, хоть что-то делайте! Неужели суверенная страна Кыргызстан не может исправить такую серьезную и душераздирающую проблему!

Амантур Ажимаматов:

– Я подписываюсь, потому что на дорогах стало опасно. Нашему городу нужен проект "Безопасный город", тогда снизится количество нарушений ПДД.

Екатерина Данько:

– Потому что это спасение жизней наших людей!

Чинара Пероха:

– Я подписываюсь, потому что уже невозможно так жить. Примите меры! Сегодня каждый из вас может оказаться под машиной. Водителей, которые сбили человека и убежали, лишить на всю жизнь права вождения, конфисковать имущество в пользу пострадавшего и [ввести] обязательное тюремное заключение. С работниками ГАИ поступить таким же образом. Ещё хотелось бы, чтобы пострадавшие не подписывали "мировые", потому что эти соглашения приводят к повторам аварий на дорогах и лишают жизни людей.

Ольга Гирченко:

– Я подписываюсь, потому что согласна с гражданской позицией, изложенной в данном письме.

Элдияр Ырысбек уулу:

– Потому что нужны решительные меры на дорогах страны, безнаказанность породила анархию, каждый безнаказанно ездит, как хочет, законы и правила никто не соблюдает и мало кто их знает. И правительство никак не борется с этим.

Лариса Жакупова:

– Потому что я хочу, чтобы мои дети спокойно переходили дорогу! Почему у нас в стране преступники, совершившие преступление, на свободе.

Марина Буренина:

– Потому что хватит уже смертей на дорогах.

Рахат Рысалиев:

– Устал жить в беспредельном городе.

Аселя Амерханова:

– Потому что у меня есть дети.

Адиля Шамсутдинова:

– 100% согласна. Только и патрульных милиционеров необходимо проверять и наказывать жестко. Они стоят на всех светофорах, прячутся часто за деревьями, машинами немилицейскими, кустами, но толку – ноль. Аварии как были каждый день, так и продолжаются.

Напомним, после трагического ДТП, в котором пострадали два школьника, гражданские активисты потребовали от властей реализовать проект "Безопасный город" и провести реформы. Соответствующая петиция была вчера размещена на портале Change.org. За сутки петицию подписали 1400 человек.

Граждане призывают власти:

<li>В течение шести месяцев запустить проект "Безопасный город", в частности, работу камер видеофиксации нарушений ПДД по улицам городов Бишкек и Ош для начала.</li><li>Запустить патрульную полицию, которая служит обществу. До конца первого месяца публично объявить о серьезных реформах в МВД, вывести из штата всех сотрудников ГУПМ и объявить о конкурсном наборе абсолютно новой патрульной полиции для комплексного обеспечения безопасности на дорогах и улицах.</li><li>Обеспечить прозрачную выдачу водительских прав. До конца первого месяца обеспечить полный государственный и общественный контроль за выдачей прав. Объявить о том, что при определенном количестве нарушений ПДД водители обязаны пересдать экзамен по ПДД и заново получать права. До конца шестого месяца поставить в системный поток вопрос пересдачи экзаменов по ПДД для водителей, если они нарушают правила определенное количество раз за определенное время. То же самое касается и водителей общественного транспорта – если они нарушают ПДД определенное количество раз, то они лишаются права водить общественный транспорт.</li><li>Нести личную ответственность за коррупционные решения судей. Также они требуют, чтобы председатель Верховного суда взял под свой контроль все судебные дела о смертельных ДТП. Чиновники также должны отчитываться каждый месяц о решениях судей по рассмотренным делам по ПДД и ДТП, в частности, предавать огласке дела, завершенные внесудебными договоренностями сторон.</li><li>Решить вопрос ответственности чиновников.</li>

"Мы не политики, которые грозят митингом, если они не выполнят наши требования. Мы – родители, врачи, учителя, предприниматели, активисты, журналисты, управленцы, студенты, фермеры, пешеходы, водители, велосипедисты – и все граждане Кыргызстана. Мы – налогоплательщики. Мы не удовлетворены работой государства по обеспечению нашей безопасности", - говорится в тексте.

Они отмечают, что только за прошлый год в ДТП погибли 128 детей, а за 10 лет – более тысячи. Число автоаварий, в которых пострадали дети, за год увеличилось на 10% и ежегодно 1000-1200 кыргызстанцев гибнут на дорогах.

Напомним, 21 апреля автомашина марки" Мерседес" сбила на пешеходном переходе двух третьеклассников. В результате наезда оба ребенка получили черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы.

В то время как водитель, находящийся за рулем, скрылся с места преступления. Однако вечером того же дня автовладелец был задержан. Выяснилось, что два года назад он насмерть сбил человека, однако смог в досудебном порядке договориться с семьей погибшего и выплатил компенсацию.

Также за последний месяц на межобластных трассах и дорогах Бишкека произошло несколько массовых ДТП со смертельным исходом.