Сегодня: USAID уйдет из страны, конфискован "Караван", 1 мая - выходной

25 апреля 2017, 17:30 Комментарии

Начали экономить на демократии. USAID может прекратить свою деятельность в Кыргызстане. Агентству США по международному развитию урезают бюджет в рамках нового вектора политики президента Трампа - "Америка прежде всего". Госдеп примерно на треть сокращает расходы на поддержку развивающихся государств. "Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Туркменистану помощь предлагают сократить на 100 процентов", - сообщают международные СМИ.

И даже Украине, где режим Порошенко готов безоглядно и преданно служить США, денежное довольствие по линии USAID снижают на 70 процентов. В самом американском агентстве по международному сотрудничеству не исключают, что чиновники из администрации Трампа вообще свернут их ведомство.

Десятки тысяч НПО и программ в самых разных странах, скорее всего, лишатся финансовой поддержки. В обозримой перспективе станет понятно, как это отразится на объемах экспорта цветных революций и станет ли спокойнее в тех странах, откуда уйдет USAID. Конечно, речь не идет только о продвижении демократии, пострадают и другие программы, полезные для нашего общества, однако это не наше решение.

Конфискован торговый центр "Караван". Как сообщили в Фонде по управлению государственным имуществом, теперь уже бывший объект, принадлежавший Нариману Тюлееву, принят на баланс ГП "Мулк". В ФУГИ подчеркивают, что все арендаторы предупреждены о необходимости перезаключить договоры аренды. В случае несогласия им предложат освободить занимаемые помещения. Также говорится о готовности фонда предпринять практические шаги для исполнения приговоров суда в части конфискации имущества.

Напомним, на прошлой недели кипели страсти вокруг бизнес-центра SapatCom, который также был в собственности бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева. Арендаторы помещений также были оповещены о необходимости освободить кабинеты, но так этого и не сделали. Поэтому, когда здание было национализировано, имущество владельцев осталось в опечатанных помещениях. На этой почве произошло несколько конфликтных ситуаций между арендаторами с одной стороны и сотрудниками милиции и судебными приставами с другой. По некоторым данным, в конфискованном здании теперь будет располагаться Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол).

Посиделки под запретом. Министерство образования издало специальный приказ, который запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, а также организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

"Администрации школ, классные руководители и председатели родительских комитетов будут нести персональную ответственность за проведение последнего звонка в школах", - подчеркивают в главном образовательном ведомстве.

Торжественные мероприятия должны быть оформлены государственной символикой и сопровождаться исполнением гимна Кыргызстана.

Где ты, "Безопасный город"? Депутаты возмущены отсутствием систем наблюдения и фиксации нарушений на улицах и перекрестках столицы. Этот проект должен был быть реализован несколько лет назад, но бывшее руководство МВД всячески препятствовало установке камер. Парламентарии полагают, что кому-то было невыгодно, чтобы все штрафы попадали прямиком в казну государства и число патрульных пришлось бы значительно сократить.

Сегодня народные избранники потребовали от МВД ускорить работы в рамках проекта "Безопасный город". К его реализации решено подключить ОАО "Кыргызтелеком", так как это предприятие располагает технической базой и необходимыми коммуникационными линиями. Парламентарии ожидают, что уже на следующей неделе им презентуют проект.

Общественное обсуждение. В Кыргызстане на законодательном уровне могут запретить даават. Если граждане одобрят проект документа и его утвердит парламент, то обход квартир и домов с целью пропаганды и распространения религиозных убеждений и другая миссионерская деятельность окажется под запретом.

Также законодатель предлагает ограничить изготовление и распространение видеодисков, агитационных материалов и любой другой продукции религиозного характера, не прошедшей экспертизу соответствующими государственными органами. Кроме того, государство намерено лицензировать деятельность образовательных учреждений, где проводятся занятия с религиозным уклоном.

1 мая - выходной. В Кыргызстане будет отмечаться Праздник труда и эта дата официально закреплена как красный день календаря, об этом напомнила пресс-служба Министерства труда и социального развития. В этом году Первомай выпадает на понедельник и, таким образом, на следующей неделе будет всего три рабочих дня - со вторника по четверг.

В пятницу, 5 мая, Кыргызстан отметит День Конституции, 9 мая - День Победы, 6-е и 7-е числа выпадают на субботу и воскресенье, а дополнительный выходной - 8 мая - предоставлен кыргызстанцам за счет субботы 13 мая. Этот день работникам бюджетных организаций и государственных структур придется отработать.