Каскадеры из Кыргызстана снялись в российском фильме "Тобол"

25 апреля 2017, 17:16 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Каскадеры из Кыргызстана приняли участие в съемках российского фильма "Тобол". Об этом агентству "Кабар" рассказал каскадер Адилет Акматов.

По его словам, в полнометражной картине и 8-серийном телесериале "Тобол" по мотивам романа Алексея Иванова были задействованы каскадеры Nomad Stunts из Казахстана, Кыргызстана, а также России. Съемки фильма прошли в российском городе Тобольске.

"Из Кыргызстана поехали 14 человек. Наши ребята в основном выполняли конные трюки и бои, также выступили в качестве дублеров, они падали с высоты, горели, отлетали от взрывов. Я же в этот раз трюки не выполнял, а был ассистентом координатора трюков, снимали сцены", - отметил он.

Что касается трудностей, с которыми пришлось столкнуться, А.Акматов рассказал, что единственное - погода была суровая. "В первую неделю работы было очень холодно, но позже, когда температура стала плюсовая, работать стало намного легче", - поделился каскадер и добавил, что кинолента выйдет в 2018 году.

Историко-приключенческая лента "Тобол" рассказывает о насыщенном, ожесточенном и нередко спорном процессе освоения Сибири в эпоху петровских преобразований, о первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.