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Счетной палатой КР проведен плановый аудит в ГСБЭП

Источник:
http://kabar.kg/news/schetnoi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422488-ru.html

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25 апреля 2017, 17:04       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Счетной палатой КР проведен плановый аудит использования бюджетных, специальных средств и депозитных сумм в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) при Правительстве КР и ее подведомственных подразделениях за 2014 и 2015 годы.
Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, в ходе аудита выявлено финансовое нарушение – нецелевое использование бюджетных средств на 70,0 тыс. сомов.
Кроме того, аудитом установлены завышение цен и тарифов на 220,5 тыс. сомов. Эта сумма была заложена в эксплуатационные расходы в смете затрат на оплату коммунальных услуг и эксплуатацию здания, но фактически расходы не были произведены.
Нерационально использованные средства составили 1,4 млн. сомов. В частности, ГСБЭП своевременно не был произведен зачет сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей на вышеуказанную сумму.
Также отмечается, что за аудируемый период в ГСБЭП путевые листы оформлялись ненадлежащим образом: не фиксировались пройденные километры и маршруты направлений, остаток топлива на начало работы и по возвращению автомашин в гараж, расход, экономия или перерасход горючего.
Счетной палатой предписано рассмотреть результаты аудита и принять необходимые меры по устранению установленных нарушений и недостатков.

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